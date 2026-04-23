سفارة المكسيك تستضيف جلسة تعريفية لوكالات السياحة والسفر استعداداً لكأس العالم ٢٠٢٦

وطنا اليوم:استضافت سفارة المكسيك في الأردن جلسة تعريفية لوكالات السياحة والسفر المحلية لعرض الإطار اللوجستي والترويجي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، والتي ستُقام في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

وفرت هذه الجلسة منصة رئيسية لخبراء السفر الأردنيين للاستعداد للزيادة المتوقعة في الطلب، لا سيما بعد التأهل التاريخي للمنتخب الوطني الأردني “النشامى”، الذي سيشارك لأول مرة في تاريخه في نهائيات كأس العالم.

افتتح السفير جاكوب برادو الجلسة بالترحيب بممثلي الوكالات الرائدة، مؤكداً جاهزية المكسيك لاستقبال مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم. وسلط الضوء على العروض السياحية المتنوعة التي تقدمها المكسيك كوجهة عالمية رائدة تجمع بين البنية التحتية رفيعة المستوى، وحسن الضيافة، والغنى الثقافي.

تضمن العرض التقديمي المدن المكسيكية الثلاث المضيفة: مدينة المكسيك (“الكرة تعود إلى ديارها”)، وغوادالاخارا (“المدينة الأكثر مكسيكية”)، ومونتيري (“أقصى مدينة مضيفة في شمال المكسيك”)، بالإضافة إلى ملاعبها الأيقونية: ملعب “أزتيكا” (سعة 87,500 مشجع)، وملعب “أكرون” (سعة 48,000 مشجع)، وملعب “بي بي في أيه” (سعة 53,500 مشجع) على التوالي.

كما تعرف المشاركون على المعالم السياحية الرئيسية في كل مدينة، والتي تمزج بين الحداثة والتراث العريق. فتقدم مدينة المكسيك معالم مثل “تيمبلو مايور”، وساحة “زوكالو”، ومنتزه “تشابولتيبيك”، ومدينة “تيوتيهواكان” الأثرية، والمتحف الوطني للأنثروبولوجيا. وتبرز غوادالاخارا بمركزها التاريخي، وكاتدرائيتها، وبلدة “تيكيلا” المجاورة. أما مونتيري، فتتميز بمنتزه “فونيدورا”، وممشى نهر “سانتا لوسيا”، وجبال “سييرا مادري” الشاهقة.

وكانت المباراة الافتتاحية للبطولة نقطة تركيز أساسية في الجلسة، والمقرر إقامتها في 11 حزيران/يونيو 2026 على ملعب “أزتيكا”، والذي سيصبح أول ملعب في التاريخ يستضيف ثلاث مباريات افتتاحية لكأس العالم (1970، 1986، و2026).

وفيما يتعلق بالترتيبات اللوجستية للسفر، قدم القسم القنصلي في السفارة لمحة تفصيلية عن متطلبات التأشيرة، بما في ذلك إجراءات التقديم والتدابير الخاصة بالدخول خلال فترة كأس العالم. واختتمت الجلسة بفقرة للأسئلة والأجوبة تهدف إلى تسهيل ترتيبات السفر للمشجعين الأردنيين.

ستستضيف المكسيك 13 مباراة خلال البطولة، مما يعزز دورها المركزي في هذه النسخة التاريخية التي تضم 48 فريقاً. وبعيداً عن كرة القدم، تقدم البلاد مجموعة واسعة من التجارب السياحية، من المدن الاستعمارية والشواطئ ذات الشهرة العالمية إلى وجهات سياحة المغامرات.

لمزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع سفارة المكسيك في الأردن على الأرقام:

9971 / 72 / 73 / 74 593 (6) 962+

أو عبر البريد الإلكتروني: embjordania@sre.gob.mx