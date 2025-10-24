بنك القاهرة عمان
استعدادات أردنية لإرسال مساعدات غذائية إلى غزة

24 أكتوبر 2025
استعدادات أردنية لإرسال مساعدات غذائية إلى غزة

وطنا اليوم:استقبل أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي امس الخميس وفدًا من منظمة “هيومن أبيل” بحضور فريق من المؤثرين العالميين الداعمين للعمل الإنساني من الشرق الأوسط، وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأميركية، وكندا.
وتأتي الزيارة ضمن حملة لتجهيز الطرود الغذائية واللحوم المعلّبة في مستودعات الهيئة، تمهيدًا لإرسالها إلى أهلنا في قطاع غزة، تأكيدًا على الشراكة الإنسانية المستمرة والتعاون الفعّال بين الهيئة وهيومن أبيل في دعم الأشقاء داخل القطاع


