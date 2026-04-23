المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر الخميس، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.

وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.