بنك القاهرة عمان و جامعة الطفيلة التقنية يجددان اتفاقية تحويل الهوية الجامعية إلى بطاقة ذكية

ساعتين ago
وطنا اليوم:جدد بنك القاهرة عمان اتفاقية التعاون مع جامعة الطفيلة التقنية الخاصة بتحويل الهوية الجامعية إلى بطاقة ذكية متعددة الاستخدامات.
ووقع الاتفاقية عن البنك رئيس مجموعة الاعمال والخدمات المصرفية الخاصة مها عبابنة ، وعن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور حسن محمد الشلبي إلى جانبهم عدد من كبار المسؤولين في الجامعة والبنك.
وتُعدّ البطاقة الذكية هوية تعريفية لطلبة الجامعة تُمكّن مستخدميها من الاستفادة من مجموعة من الخدمات المالية والإلكترونية المتطورة التي تشمل عمليات السحب النقدي والدفع عبر أجهزة نقاط البيع والشراء عبر الإنترنت، كما يمكن استخدامها كبطاقة دخول إلى مرافق الجامعة المختلفة، ولدفع الرسوم الجامعية، وتوفر البطاقة الذكية لحامليها امكانية الاستفادة من الخصومات والعروض الخاصة ضمن شبكة واسعة من المحال التجارية.
و يأتي هذا التعاون ايجابيا في دعم جهود بنك القاهرة عمان و الجامعة في تطوير مستوى الخدمات الجامعية المقدمة لطلبتها ولأعضاء هيئتها التدريسية والإدارية، ، في تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي وتبادل الخبرات معها، بما يسهم في تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لدى الجانبين.
ويذكر أن البطاقة الجامعية الذكية متعددة الاستخدامات تمثل خطوة مهمة نحو تمكين الطلبة من الاستفادة من خدمات مصرفية عصرية وآمنة تسهم في تعزيز تجربتهم الجامعية وتطوير مهاراتهم في التعامل مع التقنيات المالية الحديثة.


