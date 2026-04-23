أقوى 13 مباراة في دور المجموعات بكأس العالم 2026

وطنا اليوم:لا تُعدّ مرحلة المجموعات في كأس العالم 2026 مجرد إجراء شكلي، بل هي سلسلة من المباريات ذات التاريخ العريق، والتوترات التكتيكية، واللحظات الفردية التي تؤثر على معنويات الفرق بأكملها.

واستعرض موقع “بي إن سبورت” أقوى مباريات دور المجموعات، موضحًا جاذبيتها: بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى المواجهة الحاسمة بين هدافي البطولة التي ينتظرها الجميع بشغف، وهي:

المكسيك ضد جنوب أفريقيا: المباراة الافتتاحية لكأس العالم

لطالما كان لافتتاح كأس العالم طابع احتفالي وعاطفي: ضغط الدولة المضيفة، وروعة التنظيم، وأولى صور البطولة.

تدخل المكسيك البطولة ملزمة بالرد على جماهيرها وتأكيد هويتها، بينما تلعب جنوب أفريقيا عادة بإيقاع سريع وحركة ديناميكية وقدرة على قلب الطاولة.

إنها مباراة تجسد نبض البطولة، حماس وتوتر، وربما لحظات من الحماس الشديد في المدرجات.

البرازيل ضد المغرب

يتجاوز التباين هنا مجرد الأسماء، إذ تقدم البرازيل مواهب فردية وتنوعًا هجوميًا وتوقعات بمباراة استعراضية، بينما يأتي المغرب ببنية دفاعية متينة وتفاهم جماعي جعله مفاجأة في النسخة الأخيرة.

يكمن التحدي في معرفة ما إذا كان بإمكان إبداع أمريكا الجنوبية اختراق الانضباط الأفريقي، وإمكانية مباراة مفتوحة بتحولات سريعة وقرارات فردية تحدد النتيجة.

هولندا ضد اليابان

تعتمد هولندا على أسلوب لعب يتسم بالسيطرة والانتشار والضغط العالي، بينما ترد اليابان بالسرعة والتنظيم والتحولات الخاطفة.

إنه صراع بين التقاليد والحداثة: الاستحواذ والسعي للعمق في مواجهة فريق آسيوي يستغل المساحات والأخطاء.

مباراة مثالية لمن يستمتع بتغييرات الإيقاع والتحركات الجماعية وفرص التسجيل من كلا الجانبين.

فرنسا ضد السنغال

تصل فرنسا بمواهب فردية قادرة على حسم المباراة في أي لحظة، بينما تتميز السنغال بالتماسك والقوة البدنية والفخر القاري الذي يرفع مستوى الأداء دائمًا.

غالبًا ما تُحسم مباريات أوروبا وأفريقيا بالتفاصيل: من يحدد الإيقاع، وكيف يتم الدفاع عن التحولات، ومن يبرز في اللحظات الحاسمة.

إنجلترا ضد كرواتيا

صراع الخبرة والشخصية؛ تتمتع كرواتيا بتاريخ حافل في المراحل الحاسمة وبنية تكتيكية تعوض محدودية الموارد، بينما تسعى إنجلترا، بعمق تشكيلتها، إلى فرض إيقاعها وهجومها المباشر.

مباراة تستحق المشاهدة لما فيها من حماس وتنوع في خط الوسط، واحتمالية أن تُحسم بأخطاء بسيطة.

هولندا ضد السويد

مباراة بين مدرستين، التقنية الهولندية والضغط العالي في مواجهة الصلابة والتنظيم الإسكندنافي.

يكمن التشويق في التكيف: كيف تخترق هولندا خطوط الدفاع المتراصة، وكيف تحاول السويد تحييد إبداع منافستها بالانضباط واللعب المباشر.

ألمانيا ضد كوت ديفوار

مواجهة كلاسيكية بين أوروبا وأفريقيا؛ تتميز ألمانيا بالتنظيم والتكتيكات المتنوعة والخبرة، بينما تضيف ساحل العاج القوة البدنية والمواهب الفردية والقدرة على تحويل المباريات إلى صراعات قوية.

مباراة تنطوي على عنصر المفاجأة ولحظات الاشتباك البدني التي غالبًا ما ترجح كفة الميزان.

إنجلترا ضد غانا

تصل غانا بلاعبين معتادين على المنافسة في الدوريات الكبرى وبخبرة أفريقية في تعقيد الأمور، بينما تحتاج إنجلترا إلى الموازنة بين السيطرة والهجوم لتجنب المفاجآت.

مباراة تستحق المشاهدة لما فيها من حماس ومعركة في خط الوسط.

الأرجنتين ضد النمسا

مباراة حاسمة؛ تدافع الأرجنتين عن لقبها وتواجه النمسا التي أظهرت ثباتًا في التصفيات.

يكمن التشويق في تركيز البطل، والتنوع التكتيكي، وقدرة النمسا على إرباك الخصم بتنظيم وسرعة في الهجمات المرتدة.

تركيا ضد الولايات المتحدة

تصل تركيا بجيل طموح ولاعبين في قمة مستواهم، بينما تسعى الولايات المتحدة، رغم ضغط الأرض، إلى فرض إيقاعها وقوتها.

قد يُحسم صراع صدارة المجموعة هنا، حيث ستكون الحماسة الجماهيرية وقراءة التكتيك عاملين حاسمين.

النرويج ضد فرنسا: هالاند يواجه مبابي

مواجهة هدافي العالم التي ينتظرها الجميع، القوة في مواجهة السرعة، والدقة في مواجهة الاندفاع.

بعيدًا عن الأسماء اللامعة، هي مباراة زاخرة بالأهداف واللحظات الفردية التي قد تبقى خالدة في ذاكرة البطولة.

أوروغواي ضد إسبانيا: بطلان للعالم

التاريخ والشخصية في مواجهة التحكم والمهارة؛ تتميز أوروغواي بالصلابة الدفاعية، بينما تعتمد إسبانيا على الاستحواذ والصبر لاختراق الدفاعات.

مباراة كلاسيكية حديثة، حيث غالبًا ما يكون للتكتيك والشخصية دور حاسم.

كولومبيا ضد البرتغال: فريقان مرشحان للفوز

مواهب أمريكا الجنوبية في مواجهة التقنيات الأوروبية؛ مباراة تستحق المشاهدة لما فيها من مهارات فردية، وقدرة على حسم الهجمات المرتدة، وإمكانية فرض كل فريق لأسلوبه في المراحل الأولى من البطولة.