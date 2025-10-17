مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي المجالي والقدومي والمدني*

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى عشائر المجالي والقدومي والمدني.

*ففي منطقة دابوق،* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العميد المتقاعد حسان عبدالرحيم المجالي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرةالمجالي، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.

*وفي منطقة الشميساني ،* نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم محمد أمين القدومي، رئيس هيئة مديري كلية الخوارزمي ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل القدومي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

*وفي منطقة تلاع العلي* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة تغريد هاشم الفرج أرملة الدكتور زاهر عباس مدني، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم إل المدني والفرج، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما قدم واجب إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.