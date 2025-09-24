بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

السفارة السعودية والعاصمة عمّان تتوشّح بالأخضر.. والمدرج الروماني وأبرز مياديين وشوارع العاصمة الأردنية تتزيّن احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ95

34 ثانية ago
السفارة السعودية والعاصمة عمّان تتوشّح بالأخضر.. والمدرج الروماني وأبرز مياديين وشوارع العاصمة الأردنية تتزيّن احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ95

وطنا اليوم – أقام القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة حفل استقبال لأعضاء البعثة وعوائلهم بمقر السفارة في العاصمة الأردنية الشقيقة عمّان تخللتها اغاني وطنية احتفالا بهذه المناسبة العزيزة على كل مواطن سعودي

وفي مشهدٍ يعكس عمق الروابط الأخوية والمكانة الراسخة للمملكة العربية السعودية في وجدان الشعوب العربية، تزيّنت العاصمة الأردنية عمّان، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بأعلام المملكة وشاشات التهنئة، وذلك احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية.
وأضاءت رايات التوحيد جنبات المدرج الروماني، أحد أبرز المعالم الأثرية في العاصمة الأردنية، بينما امتلأت الشوارع الرئيسة والميادين العامة بعبارات المحبة التي تجمع البلدين الشقيقين ، التي تجسد مشاعر الأخوة الصادقة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وتعكس الاحترام الكبير الذي تحظى به المملكة في قلوب الأردنيين.
وتحوّلت العاصمة الأردنية إلى لوحة فنية نابضة بالحياة، تروي قصة العلاقة الراسخة بين الرياض وعمّان، والتي ترتكز على أسس متينة من التعاون والتفاهم والمصير المشترك.
كما عبّر مواطنون أردنيون وزوّار من مختلف الجنسيات عن إعجابهم بالمبادرة، مؤكدين أن هذه الاحتفالية تعكس حجم التقدير الذي تكنه المملكة الأردنية الهاشمية للقيادة السعودية وللشعب السعودي الكريم.
وتأتي هذه المبادرة من العاصمة الأردنية في سياق اهتمام القيادة الأردنية بمشاركة المملكة العربية السعودية أفراحها ومناسباتها الوطنية، في ظل الدور المحوري للمملكة في العالمين العربي والإسلامي، ومكانتها كقوة استقرار وتنمية، ونموذج يُحتذى به في الحكمة والرؤية الطموحة التي تجسّدها “رؤية السعودية 2030″، التي تنقل المملكة إلى آفاق جديدة من الازدهار والانفتاح والتأثير الإقليمي والدولي.
ويُعدّ هذا الاحتفاء امتدادًا للعلاقات الممتدة عبر التاريخ، منذ تأسيس المملكة وحتى اليوم، حيث ظلّت الرياض وعمّان على وفاق سياسي واستراتيجي دائم، تعزز عبر التنسيق المستمر في الملفات العربية والدولية، والتعاون الاقتصادي، والتبادل الثقافي، والتكامل الأمني، بما يخدم مصالح الشعبين ويعكس وحدة التوجه والمصير.
وتُبرز هذه المناسبة مرة أخرى أن اليوم الوطني السعودي لم يعد مجرد مناسبة وطنية داخلية، بل تحوّل إلى حدث عربي جامع يحتفل به الأشقاء والأصدقاء، تقديرًا لمكانة المملكة ولدورها البنّاء على مختلف الأصعدة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:52

لا ليس حباً والذي خلق الورى

22:50

الميثاق الوطني: يشيد بمضامين كلمة جلالة الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

22:44

جلالة الملك عبدالله الثاني الثبات على الحق الفلسطيني والوصاية الهاشمية درع السلام في المنطقة

21:01

من خطاب جلالة الملك في الدورة ال ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة ٢٠٢٥

20:32

وفاة طفلة اردنية بعد لدغة من أخطر أنواع العقارب

20:17

تفكيك شبكة قادرة على تعطيل الاتصالات في نيويورك

20:14

ندوة استذكاريه للكاتب والشاعر الأردني الراحل أمجد ناصر بـ “شومان”

20:06

الاستثمار تعلن عن فرص شراكة مع القطاع الخاص في حافلات التردد السريع

19:55

الملك: الأمن لن يتحقق إلا عندما تعيش فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب

19:42

أردوغان: سكان غزة لا يقتلون بالأسلحة فقط بل بالتجويع أيضا

19:34

خلال لقاء سفيري الكويت والبحرين.. البدور: تفعيل مكاتب استقبال المرضى وعمل شراكات مع مصانع الادوية الأردنية

19:33

الأمن يوقف آسيويا بتهمة إرسال رسائل احتيالية للمخالفات المرورية

وفيات
عوني الرجوب ينعى الشيخ محمد الرجوب شيخ الإصلاحوفيات الثلاثاء 23-9-2025اللواء سليم الصابر.. في ذمة اللهوفيات الاثنين 22-9-2025وفيات الأحد 21-9-2025