البريد الأردني يحذر من الاستجابة لرسائل نصية وايميلات مزيفة تحمل شعار الشركة

وطنا اليوم:حذرت شركة البريد الأردني المواطنين من رسائل نصية أو ايميلات تحمل شعار البريد الأردني تصل الى هواتفهم تدعي أنها صادرة عن الشركة وتفيد بوجود نقص في معلومات التسليم او عدم القدرة على تسليم الشحنة (الطرد) لفقدان العنوان او طلب تعديل البيانات
وأكدت الشركة في بيان اليوم الأحد ، أن البريد الأردني لا يرسل مثل هذه الرسائل ولا يطلب أي معلومات مالية عبر الرسائل النصية والايميلات وعمليات الدفع لاتتم الا عبر إي فواتيركم أو عند التسليم .
وأوضحت الشركة أنها تقدمت ببلاغات إلى وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام لكشف مصادر الرسائل الواردة سواء كانت من داخل الأردن أو الخارج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد البريد الأردني على ضرورة تجاهل وحذف أي رسالة من هذا النوع، وعدم التعامل معها بأي شكل من الأشكال وضرورة التأكد من صحة الرسائل عن طريق الاتصال بخدمة العملاء بشركة البريد الأردني على الرقم
“062005777”


24 ساعة
16:54

حياة الفهد تتعرض لانتكاسة صحية حادة جديدة

16:52

توقيع اتفاقيات “التعلم في بيئة العمل” (WBL) في العقبة

16:44

دهس رجل أمن ومهندس خلال عملهما على طريق عمّان التنموي

16:40

الملك والرئيس الفنلندي يتابعان تمرينا تعبويا لتدريب العمليات الخاصة

16:37

تجارة عمّان تبحث مع السفيرة التشيكية تعزيز التبادل التجاري وبناء شراكات نوعية

16:11

زيارة علمية لطلبة الصيدلة في فيلادلفيا إلى الحديقة النباتية الملكية

16:08

الملكية الأردنية تحقق ربحًا صافيا 21.5 مليون دينار لعام 2025

15:55

قطر تعلن عودة تشغيل شركات الطيران الأجنبية تدريجيا

15:45

عودة مفاجئة لبرد الشتاء في عز الربيع

15:39

إغلاق تقاطع طريق البترول – إربد لمدة شهر لأعمال توسعة وتأهيل

15:33

الفوسفات: 10.1 مليار دولار القيمة السوقية للشركة مع نهاية العام 2025

15:23

مستعد لقتل مليون سوري .. اعتراف بصوت مدير إدارة المخابرات الجوية بزمن الأسد

وفيات
شقيق المحامي محمد العزه في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-4-2026نايف محمد المزنه في ذمة اللهالحاج محمد حميده الذيابات البطوش (أبو عمر)وفيات الجمعة 17 – 4 – 2026