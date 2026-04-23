الأردن يوقع اتفاقيات أرتميس للانضمام لجهود استكشاف الفضاء

وطنا اليوم:انضمّ الأردن اليوم إلى اتفاقات أرتميس التي تُعنى بالتعاون في استكشاف الفضاء، ليصبح بذلك الدولة الثالثة والستين المُنضمَّة إلى هذه الاتفاقات.

ووقّعت سفيرة المملكة في واشنطن دينا قعوار اتفاقية الانضمام في مقرّ وكالة الفضاء الأمريكية(ناسا)، بحضور مدير الوكالة وممثّلين عن وزارة الخارجية الأمريكية.

ويأتي الانضمام للاتفاقات في إطار حرص المملكة على توسيع آفاق التعاون الدولي في المجالات العلمية لاستكشاف الفضاء، والاستفادة من الأبحاث والدراسات في هذا المجال، وتعزيز قدرات المملكة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات العلمية والتقنية مع الدول الصديقة.

وتشكّل اتفاقات أرتميس، التي أُطلقت عام ٢٠٢٠، إطارًا دوليًّا ينظّم التعاون العلمي في استكشاف الفضاء من خلال مبادئ تشمل الاستخدام السلمي وإتاحة البيانات العلمية وتبادلها، والحفاظ على المواقع والموجودات ذات الأهمية التاريخية من خلال تطوير أفضل الممارسات العلمية في استكشاف الفضاء بما يخدم مصالح الدول والمجتمع الدولي.