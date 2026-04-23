إسرائيل: ننتظر موافقة واشنطن لعودة الحرب ومجتبى أول الأهداف

وطنا اليوم:وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أن تل أبيب تنتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة لاستئناف الحرب على إيران، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي جاهز دفاعيا وهجوميا.

وقال كاتس في تصريحات مصورة، “نحن ننتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة لإعادة إيران إلى العصر الحجري عبر تدمير منشآت الطاقة والكهرباء الأساسية وتفكيك بنيتها التحتية..”.

كما أوضح أن إسرائيل حدّدت أهدافها في حال اندلاع جولة جديدة من الحرب على إيران، مشيرا إلى أن إسرائيل ستستهدف مجتبى خامنئي في أول خطوة إذا عادت الحرب.

كما قال إن قادة طهران يختبئون داخل أنفاق، ويواجهون مشكلات في التواصل واتخاذ القرارات.

تأتي تصريحات تل أبيب، فيما يبدو أن التقدم في المحادثات بين واشنطن وطهران ضعيف، فقد قال دبلوماسي باكستاني، إن المحادثات “معطلة والتقدم فيها ضعيف للغاية”.

كما أوضح في تصريحات، أن جموداً حقيقياً يواجه مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن إيران أبلغت إسلام آباد أن الحصار هو العقبة أمام حضورها المفاوضات، فيما بين أن واشنطن لا تزال متمسكة باستمرار الحصار البحري على إيران.

وكان الرئيس الأميركي أعلن قبل يومين تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ فجر الثامن من أبريل، بغية إفساح المجال للحل الدبلوماسي.

لكنه حذر من أن طهران أمام فرصة أخيرة من أجل الإتيان برد أو مقترح موحد بشأن المطالب الأميركية.

في حين أفاد مصدر أميركي ومسؤول في البيت الأبيض، أمس، بأن ترامب مستعد لتمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أيام، من أجل إعادة إطلاق العملية الدبلوماسية.

ومع استمرار الحصار البحري الأميركي للموانئ الإيرانية، أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أوامر للبحرية الأميركية بإطلاق النار على أي قارب يضع ألغاماً في مياه مضيق هرمز، كما أشار إلى أنه أمر بمضاعفة عمل كاسحات الألغام في المضيق 3 مرات.

وكتب ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشال”: “أصدرتُ أوامر إلى البحرية الأميركية بإطلاق النار وتدمير أي قارب.. مهما كانت قوارب صغيرة (سفنهم البحرية جميعها، وعددها 159، في قاع البحر!)، تقوم بوضع ألغام في مياه مضيق هرمز فيجب ألا يكون هناك أي تردد”.

كما تابع “بالإضافة إلى ذلك، فإن كاسحات الألغام لدينا تقوم حاليا بتنظيف المضيق، وأصدر هنا أمراً بمضاعفة نشاطها ثلاث مرات!”.

أيضاً قال في منشور آخر إن الولايات المتحدة لديها سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مضيفاً “لا يمكن لأي سفينة الدخول أو الخروج دون موافقة البحرية الأميركية.. إنه مغلق بإحكام إلى حين أن تتمكن إيران من التوصل إلى اتفاق”.

وتابع “إيران تواجه صعوبة بالغة في معرفة من هو قائدها”، مشيراً إلى أن الصراع الداخلي بين “المتشددين، الذين يخسرون بشدة في ساحة المعركة، والمعتدلين، الذين ليسوا معتدلين فعلياً، هو أمر جنوني”.