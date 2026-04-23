تراجع الجرائم في الأردن بنسبة 4.01% في 2025

وطنا اليوم:أظهر التقرير الإحصائي الجنائي الصادر عن مديرية الأمن العام، تراجعا في عدد الجرائم المسجلة في الأردن خلال 2025 بنسبة 4.01%، حيث بلغ إجمالي الجرائم 23,021 جريمة، مقارنة بـ 23,982 جريمة في 2024.
وأضاف التقرير انخفاضا في الجرائم الواقعة على الإنسان، حيث شهدت تراجعا بنسبة 6.36% بواقع 1,266 جريمة في 2025، مقارنة مع 1,352 جريمة في 2024.
وأشار إلى انخفاض جرائم الشروع بالقتل بنسبة 5.82% بواقع 257 جريمة مقارنة مع 292 جريمة في 2024، وانخفاض القتل العمد بنسبة 21.15% بواقع 41 جريمة، مقابل ارتفاع في القتل غير المقصود بنسبة 58.82%.
وفيما يخص الجرائم الواقعة على الأموال، أظهر التقرير تراجعا بنسبة 5.57% في 2025 بواقع 15,370 جريمة، مقارنة مع 16,277 جريمة في 2024، إذ تراجعت جرائم السرقة الجنائية إلى 2,751 جريمة بنسبة انخفاض 3.61% خلال العام ذاته، وانخفضت السرقة الجنحوية إلى 8,080 جريمة بنسبة 9.19%، وتراجع الشروع بالسرقة إلى 378 جريمة بنسبة 8.92%، وسرقة السيارات إلى 257 جريمة بنسبة تراجع 31.65%، في حين ارتفعت جرائم الاحتيال بنسبة 4.55%.
ولفت التقرير إلى انخفاض ملحوظ في الجرائم المخلة بالثقة العامة بنسبة 51.79%، حيث شهدت جرائم تزييف النقد تراجعا بنسبة 62.33% بواقع 113 جريمة في 2025، مقارنة مع 300 جريمة في 2024، وانخفاض جرائم التزوير الجنائي بنسبة 16.67% بواقع 75 جريمة، مقارنة مع 90 جريمة في العام السابق.
كما انخفضت الجرائم التي تشكل خطرا على السلامة العامة بنسبة 5.76%، حيث سجلت في العام الماضي 1,637 جريمة، مقارنة مع 1,737 جريمة في 2024.
وبين التقرير ارتفاعا في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة بنسبة 10.82%، حيث سجلت جرائم استثمار الوظيفة زيادة بنسبة 216.67% بواقع 19 جريمة في 2025 مقارنة مع 6 جرائم في 2024، إلى جانب ارتفاع في الرشوة من 54 جريمة في 2024 إلى 71 جريمة في 2025 بنسبة ارتفاع 31.48%، وارتفاع جرائم المقاومة والاعتداء على الموظفين إلى 2,752 جريمة في 2025 بنسبة زيادة 10.82% مقارنة مع 2,505 جرائم في 2024.
كما سجلت الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة زيادة طفيفة بنسبة 3.05%، نتيجة ارتفاع جرائم الزنا بنسبة 21.28% والإجهاض بنسبة 23.8%، وارتفاع جرائم هتك العرض من 885 جريمة في 2024 إلى 918 جريمة في 2025، بنسبة زيادة بلغت 3.79%، فيما انخفضت جرائم الخطف بنسبة 12.63%، لتسجل 173 جريمة مقارنة بـ198 جريمة في العام السابق.


