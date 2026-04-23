وكلاء السياحة : تراجع حجوزات الأردنيين إلى الخارج بنسبة 90%

وطنا اليوم:كشف أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر، إبراهيم النبالي، عن تراجع حاد في حركة السياحة الصادرة من الأردن للخارج منذ بدء حرب إيران، مشيرًا إلى أنّ مبيعات البرامج السياحية (البكجات) وصلت إلى “نقطة الصفر” منذ عيد الفطر الماضي وحتى الآن.

وأكد النبالي، أن حجم حجوزات الأردنيين للخارج شهد انخفاضاً قياسياً بنسبة بلغت 90% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح أن السفر في الوقت الراهن يقتصر فقط على الحالات الاضطرارية، مثل المبتعثين للدراسة، أو المشاركين في المؤتمرات، أو لغايات العلاج، بينما غابت رحلات العائلات والمجموعات السياحية بشكل كامل منذ قرابة 40 يوماً.

وبين النبالي أن العائق الأساسي لم يعد يقتصر على الظروف السياسية أو أسعار الفنادق، بل يتركز بشكل كبير في الارتفاع “غير المبرر” لأسعار تذاكر الطيران، خاصة للرحلات المتوجهة إلى وجهات رئيسية مثل مصر وتركيا.

وأضاف أن كلفة وقود الطائرات في الأردن ارتفعت بنسبة 93% وتسبب اضطرار الطيران للالتفاف فوق الأراضي المصرية في زيادة التكاليف سابقاً،إلا أنه وبالرغم من عودة الطيران للمرور فوق الأراضي الفلسطينية منذ تاريخ 14 من الشهر الجاري (مما يقلل المسافة والوقت)، إلا أن شركات الطيران لم تعكس هذا التغيير على أسعار التذاكر حتى الآن.

ولفت النبالي إلى مفارقة في الأسعار؛ حيث كان سعر طن الوقود إبان الحرب الأوكرانية 1600 دولار، بينما يبلغ اليوم 1720 دولاراً بزيادة 120 دولاراً فقط، ومع ذلك فإن أسعار التذاكر الحالية تضاعفت بشكل كبير جداً مقارنة بتلك الفترة.

وطالب النبالي بمراجعة وتعديل أسعار تذاكر الطيران المخصصة للمجموعات والبرامج السياحية، مؤكداً أن استمرار هذه الأسعار المرتفعة يفاقم من أزمة المكاتب السياحية ويحرم القطاع من فرص التعافي.