وزير الشباب يرعى ختام مهرجان العقبة الرياضي الرابع/صور

وطنا اليوم -امين المعايطه

رعى وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان يوم الجمعة، حفل ختام فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان العقبة الرياضي، والأولى للعام الحالي، والذي نظمه نادي مدينة العقبة للشباب بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، احتفاءً بعيد الاستقلال الثمانين، بحضور نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كريمة الضابط، ومساعد محافظ العقبة سلطان حسان، ومستشار الوزير بسام الخلايلة ومدير الشؤون الهندسية في الوزارة م.ضياء المجالي ومدير اللوازم والمشتريات أسامة العكايلة ومدير شباب العقبة أحمد الحسن، ورئيس مجلس محافظة العقبة موسى الدردساوي، إلى جانب أعضاء مجلس المحافظة، ومدير التربية والتعليم في العقبة عبد الوهاب الحجاج، ومدير المسؤولية المجتمعية في أيلة ضرار الجوارنة، وممثلي الأجهزة الأمنية، وعدد من الشخصيات الرسمية والرياضية والشبابية.



وشهد المهرجان، الذي امتدت فعالياته على مدار خمسة أيام، مشاركة 1583 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية ومن كلا الجنسين، تنافسوا في 17 لعبة رياضية متنوعة شملت الألعاب الجماعية والفردية ورياضات الدفاع عن النفس، وسط أجواء رياضية ومنافسات عكست روح التحدي والتنافس بين المشاركين، إلى جانب تنظيم حظي بإشادة واسعة من الحضور والمشاركين.



وتوزعت المشاركات على عدد من الألعاب الرياضية، أبرزها كرة القدم بمشاركة 140 لاعباً، وكرة السلة بمشاركة 83 لاعباً ولاعبة، وتنس الطاولة التي استقطبت 75 مشاركاً ومشاركة، وكرة الطائرة الشاطئية بمشاركة 73 لاعباً، فيما شارك في منافسات السباحة الحرة 128 سبّاحاً وسباحة، والشطرنج 126 لاعباً ولاعبة.



كما سجلت رياضات الدفاع عن النفس حضوراً لافتاً، حيث شارك في منافسات الملاكمة 99 لاعباً ولاعبة، والتايكواندو 124 لاعباً ولاعبة، والجوجيتسو 44 لاعبة، والجودو 29 لاعباً، والكاراتيه 89 لاعباً ولاعبة، والكونغ فو 81 لاعباً ولاعبة، والكيك بوكسينغ 186 لاعباً ولاعبة، إضافة إلى 68 لاعباً في رياضة المواي تاي.



وفي سباقات الدراجات الهوائية، شارك 67 متسابقاً ومتسابقة، وسباقات الجري التي شهدت مشاركة 117 عدّاءً وعدّاءة، إلى جانب منافسات شد الحبل بمشاركة 54 لاعباً، أجواءً حماسية وتفاعلاً كبيراً بين المشاركين والجمهور.



ويأتي تنظيم هذه الفعاليات ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الحركة الرياضية والشبابية في مدينة العقبة، وترسيخ مكانتها كوجهة رياضية على مستوى المملكة، إلى جانب دعم المواهب الرياضية وصقل قدرات الشباب وتعزيز قيم التعاون والانتماء لديهم.



وفي ختام المهرجان، توّج الدكتور العدوان ونائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الفرق الفائزة والمشاركين الحاصلين على المراكز الأولى، كما جرى تكريم الجهات الداعمة تقديراً لجهودها ومساهمتها في إنجاح الحدث، الذي عكس صورة إيجابية عن الحراك الرياضي والشبابي الذي تشهده مدينة العقبة.