أمنية إحدى شركات Beyon تُحوّل يوم الأرض إلى أثر ملموس عبر مبادرة تطوعية لحماية البيئة في عجلون بالتعاون مع مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب

وطنا اليوم:في خطوة تعكس التزامها العملي بالاستدامة، نظّمت أمنية، إحدى شركات Beyon والمصنفة كأفضل شبكة موبايل في الأردن، فعالية تطوعية بمناسبة يوم الأرض، جمعت موظفيها في تجربة ميدانية تهدف إلى إحداث فرق حقيقي في البيئة المحلية.
وجاءت هذه المبادرة بالتعاون مع مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، حيث شارك عدد من موظفي أمنية في نشاط تنظيف غابة كفرنجة في محافظة عجلون، إحدى أبرز المساحات الطبيعية في المملكة، في تجربة تطوعية ركزت على العمل المباشر في الميدان وتعزيز الوعي البيئي من خلال الممارسة.
وتنسجم هذه المبادرة مع التوجيهات الوطنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والتي تضع الحفاظ على البيئة في صميم الأولويات الاستراتيجية، بوصفه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، ومسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات والأفراد.
ولا تقتصر هذه المبادرة على الجانب البيئي فحسب، بل تمتد لتعكس رؤية أمنية في تمكين موظفيها ليكونوا جزءاً فاعلاً من التغيير المجتمعي، من خلال مبادرات تخلق أثراً مستداماً وتعزز ثقافة المسؤولية والانتماء.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه أمنية تعزيز أدائها في قطاع الاتصالات، حيث صُنفت كأفضل شبكة موبايل في الأردن من قبل Ookla، الشركة العالمية الرائدة في استخبارات الاتصال، والمعروفة بمنصة “Speedtest”، للنصف الثاني من عام 2025، استناداً إلى تحليل مستقل لأكثر من 23 مليون نقطة بيانات تعكس تجربة المستخدمين الفعلية عبر مختلف أنحاء المملكة، وهو ما يعكس قوة أدائها وثبات جودة خدماتها على مستوى الشبكة.
وفي هذا السياق، قالت دينا الداود، المدير التنفيذي لدائرة العلامة التجارية والاتصال المؤسسي في أمنية:
“ننظر في أمنية إلى الاستدامة كممارسة يومية تنعكس في طريقة عملنا وقراراتنا. ومنذ إطلاق برنامجنا للاستدامة في 2022، نعمل على دمج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن عملياتنا، بما يضمن أثراً حقيقياً ومستداماً. هذه المبادرة تعكس إيماننا بدور موظفينا في إحداث فرق ملموس في حماية البيئة وخدمة المجتمع.”
وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج التنمية المستدامة في أمنية الذي يركز على ربط الأعمال بالقيمة المجتمعية، وترسيخ دور الشركة كشريك فاعل في تحقيق التنمية المستدامة في الأردن، من خلال مبادرات عملية يقودها موظفوها وتترك أثراً ملموساً على أرض الواقع.


