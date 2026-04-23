ما قبل الجولة الثانية بين لبنان واسرائيل

د . راشد الشاشاني

من على منصة القلق الذي دار مع دوران الاحداث جميع مراحل التجارب ؛ اعلن الرئيس اللبناني في اليوم الاول لوقف اطلاق النار ـ قبل ايام ـ انه ماض باتجاه عقد اتفاقات نهائية مع اسرائيل مهما كلّفه الامر ، لهجته هذه حملت معها هجوما مباشرا ـ وليس مبطنا ـ على حزب الله الذي قال له ” كفى ” وان لم يسمّه ، بل اختار في مقابل ذلك تثبيت صفة المغامرة بمستقبل لبنان له ؛ في ذات الحكم الذي اكد فيه احكام خصوم هذا الحزب عليه .

غير ان هجوم الرئيس كان مغايرا في مرّته هذه ، فمن جهة : كان واضحا فيه استناده الى اتفاقات او تفاهمات او بالاقل تطمينات خارجية ؛ تخصّ الوقوف بجانب الرئاسة في رحلة ” مغامرتها ” هذه ، بالتاكيد الولايات المتحدة هي راس هذه التطمينات ؛ بالاضافة الى غيرها ، ليست كلمات الشكر التي وجهها هي من تشير الى تفاهمات كهذه ، انها لغة القفز فوق مدرج السير الهاديء الموجّه الذي سارت عليه خطة الحكم اللبناني بمستوى رئاستي الحمهورية والحكومة ، وساهم عن غير قصد – ربما غير فهم ايضا – في تأزيم نتائجها نبيه بري ” الاخ الاكبر ” لحزب الله بعد ان فشل في امتحان اللياقة لهذا المنصب – كما توقعنا – قبل اكثر من عام .

من جهة ثانية : لم يكن هجوم الرئيس منعزلا عن مخرج الطواريء ؛ الذي سمح فيه لحزب الله استدراك فهم الرئيس لبعض نتائج توجّهاته الصعبة ؛ التي لم يتمكن من تفاديها ولن يمكنه فعل ذلك مستقبلا ، مخرج الطواريء لم يكن تقليديا هذه المرة ، لم يكن بصورة التسامح مع سياسة الحزب ودعوته الى اللحاق بركب الاكثرية ؛ لقد استحدثت صناعة هذا المخرج تصميما جاذبا – وفقا لاعتقادها – يقوم على تقديم درس لحزب الله ؛ مفاده : ان الجميع يقفون ضدّه ، وهي مرحلة متقدمة على مرحلة : ” الجميع يريدون انهاء الحرب ” هذه الجاذبية استعانت في تفعيل قدرتها بتنبيه حزب الله انه السبب في قتل اللبنانيين ، وتدمير ارضهم ، وانه الخاسر الوحيد من الان فصاعدا ان لم يمتثل ؛ دون ان تضع هذه الجاذبية ولا هذا الدرس صورة لهيئة هذا الامتثال .

وفقا لاصحاب مدرسة التدريب هذه : تفادي خسارة الحزب يجب ان يدفعه الى السير قدما في التفاهم اللبناني الاسرائيلي برعاية أمريكية ، فلا ينبغي له التوقف عند حد عدم الاعتراض ، باعتبار ان تفاهمات كهذه لن تكون ذات معنى ، سيما مع الاصرار على تمثيل شيعي رئيسي في وفد التفاوض ، باعتبار غياب هذا التمثيل يعني بالضرورة ان اي اتفاق سيكون فارغا من مضمونه ، تهزّه رياح النقض المناويء لخطة سير المجاميع .

هذا المطلب الاخير ليس فقط امريكي اسرائيلي ، انه فوق ذلك لبناني “رسمي شعبي” يمكن من خلاله لكل لبنان ، – مخصوما منه حزب الله – ان يذيب في ماء عذوبة اطروحات المعارضين لحزب الله مرارة الاصطدام معه ، هذا من جهة الداخل ، اما من جهة الخارج : فانه يشكل مكسرا لعصا ايران الاهم والاقوى في جوار اسرائيل وفي عداء الولايات المتحدة من حيث قوة الضغط هذه .

هذا المكان السياسي الذي وصلت اليه لبنان يعني بالضرورة ان مسك العصا من المنتصف ، والسير الهاديء ؛ الذي كان يشاغل فيه رئيس الجمهورية قوى الضغط الداخلي و الخارجي ؛ لكي يستطيع تمرير وقت الذروة حتى وقت تغيّر ظروفها ؛ بما يمكّنه من بلوغ برّ امان ؛ يقيل عثرة الاختيار بين خيارين احلاهما مر ، تبيّن لغيرنا أن القبض على عصا التوسّط هو المكان الذي هندست طريقه قوى الضغط هذه ، ووقع فيه لبنان – الذي ظن نفسه متبيّنا امره وامر ما يُحاك له – بفعل سياسة التلوّن والتليّن في مواجهة الحسم ، والهروب من الكلفة الاعلى الى الكلفة – ليست الاقل بل الاكثر من الاعلى- الاسلم وفقا لمصالح اصحاب القرار لا وفقا لمصير لبنان ، الذي لم يعترض احد من مسؤوليه على تصريحات غير لائقه بدولته ، كان اخرها تصريحات جدعون ساعر عندما طلب مساعدة لبنان الرسمي بالوقوف في وجه حزب الله .

ازداد تعقيد المشهد هذا – الذي دفعته لحظة نشوة الولايات المتحدة – حين لاحت لحظة اقتراب انهاء ملف ايران ، سيّما مع محاولتها سحب نفوذ كل القوى المحلية والدولية من لبنان لصالح هدفها هذا ؛ حين صدّت محاولات على جانب اخر تقف مانعة لأي اتفاق مع اسرائيل قبل تحقيق شروط معينة ، منها على سبيل المثال : الاعتراف بدولة فلسطينية كما تربد السعودية ؛ التي وجدت في تسرّع لبنان نحو التفاوض ” وليس السلام ” امرا يجب فيه التروي ، و قد شاركتها مصر هذه النصيحة.

سبقت هذه الاعتبارات خط نهاية وقف اطلاق النار بين الولايات المتحدة وايران ، لكنها تغيّرت حتما ؛ وغيرت معها موازين الحسابات بعد اعلان ترامب تمديد الهدنة دون تاقيت ، سينعكس هذا على خط سير التفاوض اللبناني وسيتضاعف اثره وفقا لخط سير التفاوض الايراني الامريكي ، يبدو ان مسعى طلب لبنان تمديد مهلة اطلاق النار لمدة شهر – وفقا لما تناقل – يعدّ واحدا من مظاهر الانقلاب هذه التي يراد منها استطلاع مكان الوصول قبل بدء المسير .

اخيرا يبدو قلق الرئيس اللبناني مبنيا على تفرّد هذه المرحلة بتصارع سحب النفوذ بين الجهات الدولية في لبنان ، سيما مع تعارض اهداف السعودية والولايات المتحدة من جهتها السابق الاشارة اليها ، معطوفا على سعي السعودية لتطويق حزب الله من جهات اخرى في مقابل توجّس اسرائيلي ، وابعاد الولايات المتحدة و اسرائيل لاية مشاركة فرنسية مهما بلغ قدرها ؛ كان قصر الاليزيه قد عرض مؤخرا ارسال مهمة عسكرية تضمن امن الجنوب في خطوة تسعى لعرقلة المدّ الاسرائيلي . في كل هذه الاحوال بقيت مؤسسات الحكم اللبنانية وحيدة في ميدان المواجهة ، ايا كانت جبهتها ، التي يترتب عليها ان تواجه وحدها تغيّرا في المزاج الخليجي بعد حرب ايران ـ كنا قد تحدثنا عنه سابقا – هذا التغيّر الذي سيحمّلها تبعات مخاوف قيام ادارة ترامب بعملية سحب النفوذ السعودي من لبنان ، سيما ان التغيرات في موقف لبنان هذه المرة ؛ تقتصر على قبول لبنان الرسمي مواجهة حزب الله علنا بدلا من التلميح ، وهو يتخذ عدته في تحشيد عاطفي – لن يغني شيئا – عندما يحاول التاكيد على ان التفاوض لا يكون الا مع عدو ، في خطوة تشرّع لمواجهة الحزب بعد ان نصّبت إسرائيل فيه نفسها شريكة علنية في هذه المهمة ، المصيبة ان يكون ذلك بناء على اتفاق مع لبنان وليس مجرد تطوّع اسرائيلي .

بعد هذا : هل تفاجئنا الايام بتغيير موقع حزب الله من عدو الى حليف ؟!