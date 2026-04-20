زيارة علمية لطلبة الصيدلة في فيلادلفيا إلى الحديقة النباتية الملكية

وطنا اليوم:نظّم نادي طلبة كلية الصيدلة “PharmaHeart”، التابع لعمادة شؤون الطلبة في جامعة فيلادلفيا، وبإشراف كلية الصيدلة، زيارة تعليمية واستكشافية إلى الحديقة النباتية الملكية في منطقة تلّ الرمان، وذلك في إطار ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي.

وشارك في الزيارة 35 طالبًا من أعضاء النادي، وشملت جولة تعريفية داخل مرافق الحديقة، اطّلعوا خلالها على مجموعة من النباتات النادرة، وخصائصها العلاجية والطبية، وطرق استخدامها واستخلاص مركّباتها الفعالة، بما يعزز فهم الطلبة للتكامل بين العلوم الصيدلانية والتنوّع الحيوي.

كما أبرزت الزيارة دور الصيادلة الشباب، ليس فقط في الجانب العلاجي، بل كعنصر فاعل في خدمة المجتمع والبيئة، من خلال توجيه الطاقات الطلابية نحو مبادرات تنموية تسهم في نشر الوعي البيئي والمهني.

وأكد مشرف الفريق، الدكتور محمد بيان، أن هذه الزيارة تأتي ضمن رؤية الجامعة الهادفة إلى تفعيل الأنشطة اللامنهجية، وتحويل العملية التعليمية إلى تجربة تطبيقية ميدانية، مشددًا على دورها في صقل مهارات الطلبة العملية، وتوسيع مداركهم حول النباتات الطبية والتنوّع الحيوي بوصفه أحد الأسس العلمية في المجال الصيدلاني.

من جانبه، أوضح رئيس النادي الطالب محمد طه عبيد أن “PharmaHeart” سيواصل تنفيذ مبادرات نوعية تعزّز ثقافة العطاء والعمل التطوعي لدى الطلبة، بما يسهم في تطوير خبراتهم الأكاديمية وخدمة المجتمع في آنٍ واحد.

يُشار إلى أن جامعة فيلادلفيا تولي اهتمامًا خاصًا بالجانب التطبيقي في العملية التعليمية، من خلال دعم الأنشطة الميدانية والزيارات العلمية التي تسهم في ربط المعرفة النظرية بالواقع العملي وتعزيز خبرات الطلبة.