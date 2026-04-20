إغلاق تقاطع طريق البترول – إربد لمدة شهر لأعمال توسعة وتأهيل

ساعتين ago
وطنا اليوم:​باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، من خلال مديرية أشغال محافظة إربد، تنفيذ أعمال عطاء توسعة وإنشاء دوار على تقاطع طريق البترول مع منطقة جحفية، وذلك بتمويل من مجلس محافظة إربد.
ويتضمن تنفيذ المشروع إغلاقاً تاماً لتقاطع طريق إربد المزار مع طريق البترول لمدة شهر كامل اعتباراً من تاريخ 20-4-2026، لغايات إتمام العمليات الإنشائية والفنية اللازمة لتطوير التقاطع ورفع مستوى الأمان المروري فيه.
وأتمت الوزارة التجهيزات الخاصة بتحويلة سير بديلة لضمان استمرارية الحركة المرورية في المنطقة، حيث تم تزويدها بكافة اللوحات الإرشادية والتحذيرية وعناصر السلامة المرورية الضرورية لتوجيه السائقين بشكل آمن.
ودعت مديرية أشغال إربد المواطنين وسالكي الطريق إلى ضرورة التعاون والالتزام التام بتعليمات الكوادر العاملة في الموقع والتقيد بالشواخص المرورية الموضوعة، حفاظاً على سلامتهم وضماناً لإنجاز الأعمال ضمن الجدول الزمني المحدد.


