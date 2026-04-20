قطر تعلن عودة تشغيل شركات الطيران الأجنبية تدريجيا

ساعة واحدة ago
قطر تعلن عودة تشغيل شركات الطيران الأجنبية تدريجيا

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، اليوم الاثنين، عن عودة تدريجية لتشغيل شركات الطيران الأجنبية إلى مطار حمد الدولي في الدوحة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن هذا القرار جاء بعد تقييم شامل للوضع وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة، لضمان مستويات عالية من الجاهزية والكفاءة.
وذكرت الهيئة أن جميع الرحلات والعمليات التشغيلية “ستسير وفق أعلى معايير السلامة والأمن المعتمدة دوليا، مع تطبيق كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن حماية المسافرين والعاملين في قطاع الطيران”، وشددت هيئة الطيران المدني في قطر على أن “سلامة الجميع تأتي في مقدمة أولوياتها”.

رحلات محدودة للقطرية
وفي 8 مارس/آذار الماضي، أعلنت الخطوط القطرية أنها بدأت تشغيل جدول محدود من الرحلات الجوية من وإلى الدوحة، في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر، وأضافت الخطوط القطرية آنذاك أن استئناف عملياتها التشغيلية الكاملة سيظل مرهونا بإعلان رسمي من الهيئة العامة للطيران المدني بشأن إعادة فتح المجال الجوي بشكل آمن.
وأوضحت الشركة -في بيان على منصة إكس- أن تشغيل الرحلات المحدودة يأتي بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني استئنافا جزئيا لحركة الملاحة الجوية عبر مسارات مخصصة للطوارئ.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، سجلت الخطوط القطرية تعافيا تدريجيا في معدل رحلاتها اليومية، ولكن ظل دون المستوى المسجل قبل بدء الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي.
وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق أو تقييد استخدام أجواء عدد من الدول، خاصة في الخليج والعراق وإيران، إضافة إلى تزايد المخاوف المرتبطة بسلامة الطيران المدني في ظل المخاطر الأمنية، مثل الصواريخ والطائرات المسيرة.
وفي 8 أبريل/نيسان الحالي أعلنت واشنطن وطهران التوصل لوقف لإطلاق النار يستمر أسبوعين.


