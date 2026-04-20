عودة مفاجئة لبرد الشتاء في عز الربيع

وطنا اليوم:تشير خرائط المحاكاة الحاسوبية في مركز طقس العرب الى انخفاض درجات الحرارة الصغرى هذه الليلة (ليل الاثنين/الثلاثاء) في مختلف مناطق المملكة لتكون أبرد من المعتاد لمثل هذا الوقت من العام.
ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 6 و8 درجات مئوية في مختلف المناطق بما فيها العاصمة عمان، فيما قد تكون أدنى من ذلك في قمم جبال الشراه مثل الرشادية والقادسية والراجف وجبل مبرك والشوبك لتصل إلى حوالي 2-4 درجات مئوية في تلك المناطق.
كما يُتوقع أن تكون درجات الحرارة في بقية مناطق بلاد الشام بالإضافة الى العراق أبرد من المعتاد لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس باردًا بشكل عام خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مما يستوجب الاستمرار في ارتداء الملابس الدافئة.
وتُعد هذه الدرجات غير معتادة لمثل هذا الوقت من العام، خاصة أننا في فصل الربيع، إذ عادةً ما تسجل مثل هذه الحرارة في فصل الشتاء ، كما تستوجب الأجواء خلال الليل ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، خصوصًا لسكان المرتفعات الجبلية العالية


