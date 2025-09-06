إنهاء الحزمة الثانية لإعادة تأهيل طريق معان–مناجم الشيدية بتمويل من الفوسفات

أبو السمن: الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية أساس التنمية المستدامة

وطنا اليوم-عمّان – 6 أيلول 2025 أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال الحزمة الثانية من مشروع إعادة تأهيل طريق معان – المدورة – مناجم الشيدية، بطول 31 كيلومترًا وبتكلفة بلغت 8 ملايين دينار، بتمويل كامل من شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ضمن إطار الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

ويُعد الطريق من أهم المحاور الاستراتيجية جنوب المملكة، لارتباطه بحركة نقل الفوسفات من مناجم الشيدية إلى المراكز الصناعية والتصديرية، فضلًا عن دوره في تنشيط الحركة التجارية والسياحية بين الأردن والسعودية عبر مركز حدود المدورة.

وشملت أعمال الحزمة الثانية توسعة الطريق وتأهيل بنيته التحتية وتعبيد طبقات الأسفلت، إضافة إلى إنشاء عبارات لتصريف مياه الأمطار، وتركيب الإشارات التحذيرية والإرشادية، والدهانات العاكسة، والحواجز الحديدية بما يرفع مستوى السلامة المرورية ويعزز كفاءة الطريق وقدرته الاستيعابية.

وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، أكد أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير شبكة الطرق الوطنية، خاصة تلك التي تربط المحافظات بالمراكز الاقتصادية والمعابر الحدودية، مشددًا على أن تحديث البنية التحتية يشكل رافعة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار أبو السمن إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج صيانة دورية وجذرية لمئات الكيلومترات من الطرق في مختلف أنحاء المملكة، كما تسعى لتأمين التمويل اللازم للمشاريع الكبرى بالشراكة مع مؤسسات وطنية رائدة.

وثمّن الوزير الدور التنموي لشركة الفوسفات الأردنية، مؤكدًا أن الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية.