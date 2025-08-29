برعاية النائب هالة الجراح… كرنفال “توجيهي إربد” يكرم المتفوقين

وطنا اليوم – برعاية النائب هالة الجراح عضو لجنة التعليم النيابية، أقيم في قاعة بلدية إربد الكبرى كرنفال “توجيهي إربد”، الذي نظمته جمعية بوابة الشمال الخيرية، لتكريم طلبة الثانوية العامة المتفوقين للعام الدراسي الحالي.

وأكدت النائب الجراح خلال الكرنفال على أهمية الاحتفاء بجهود الطلبة وأولياء أمورهم، مشيرة إلى أن النجاح ثمرة تعب متواصل وإرادة قوية. كما دعت الطلبة المقبلين على المرحلة الجامعية إلى اختيار تخصصات يحتاجها سوق العمل والابتعاد عن التخصصات الراكدة، مؤكدة أن التعليم المهني والتقني بات يشكّل ركيزة أساسية في نهضة المجتمعات.

وتسعى النائب هالة الجراح دوماً إلى رعاية وحضور الفعاليات الطلابية والمجتمعية وتكريم المتميزين، انطلاقاً من إيمانها بأهمية دعم الشباب وتحفيزهم على مواصلة العطاء والإنجاز.

وشهد الحفل حضوراً واسعاً من الشخصيات الرسمية والأهلية، وأولياء أمور الطلبة، وتخلله فقرات فنية وثقافية، إضافة إلى توزيع الدروع التكريمية على أوائل الطلبة والمتفوقين، وسط أجواء مميزة عكست فرحة النجاح.