بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

برعاية النائب هالة الجراح… كرنفال “توجيهي إربد” يكرم المتفوقين

29 أغسطس 2025
برعاية النائب هالة الجراح… كرنفال “توجيهي إربد” يكرم المتفوقين

وطنا اليوم – برعاية النائب هالة الجراح عضو لجنة التعليم النيابية، أقيم في قاعة بلدية إربد الكبرى كرنفال “توجيهي إربد”، الذي نظمته جمعية بوابة الشمال الخيرية، لتكريم طلبة الثانوية العامة المتفوقين للعام الدراسي الحالي.
وأكدت النائب الجراح خلال الكرنفال على أهمية الاحتفاء بجهود الطلبة وأولياء أمورهم، مشيرة إلى أن النجاح ثمرة تعب متواصل وإرادة قوية. كما دعت الطلبة المقبلين على المرحلة الجامعية إلى اختيار تخصصات يحتاجها سوق العمل والابتعاد عن التخصصات الراكدة، مؤكدة أن التعليم المهني والتقني بات يشكّل ركيزة أساسية في نهضة المجتمعات.
وتسعى النائب هالة الجراح دوماً إلى رعاية وحضور الفعاليات الطلابية والمجتمعية وتكريم المتميزين، انطلاقاً من إيمانها بأهمية دعم الشباب وتحفيزهم على مواصلة العطاء والإنجاز.
وشهد الحفل حضوراً واسعاً من الشخصيات الرسمية والأهلية، وأولياء أمور الطلبة، وتخلله فقرات فنية وثقافية، إضافة إلى توزيع الدروع التكريمية على أوائل الطلبة والمتفوقين، وسط أجواء مميزة عكست فرحة النجاح.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:01

مؤسسة المدرسة: تعطّش للسلطة

20:42

إعلان قائمة النشامى لمواجهتي روسيا والدومينيكان وديا

20:35

أبو عبيدة يتوعد جيش العدو بـ دروس قاسية وأسر جنود جدد حال اجتياح غزة

20:19

عطوة اعتراف بإطلاق النار على زوجة النائب السابق أبو سويلم

20:09

واشنطن تفرض رسوما جمركية على الطرود الصغيرة القادمة من أنحاء العالم

20:02

عجلون تستقبل نحو 25 ألف زائر لمواقعها السياحية والاثرية والطبيعية

19:55

وزير الخارجية: نتنياهو من يعرقل عملية السلام ولا يريد وقف إطلاق النار في غزة

19:48

واشنطن تلغي تأشيرات وفد فلسطين قبيل مؤتمر حل الدولتين

19:43

رئيس فرسان التغيير يستقبل رئيس الإتحاد العربي للتطوع والوفد المرافق له

19:18

بيان صادر عن نقابة الأطباء الأردنية

19:17

من جماليات البيان القرآني .. أهي سِقايةٌ أم صُواعُ المَلِك في سورةِ يوسف

19:09

الاحتلال يعلن استعادة جثتي أسيرين من غزة

وفيات
وفيات الجمعة 29-8-2025وفيات الخميس 28-8-2025وفيات الاربعاء 27-8-2025الرجوب وقيادات وكوادر حزب الأنصار الأردني ينعون زميلهم النائب السابق عضو الحزب الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمنأردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاته