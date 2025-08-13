بيان صادر عن حزب المحافظين الأردني “تحت التأسيس”

وطنا اليوم-تابع حزب المحافظين الأردني “تحت التأسيس” بقلق بالغ وإدانة شديدة التصريحات الهوجاء التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني العنصري الحاقد حول أوهام مريضة ورخيصة تمثلت بارتباطه برؤية “إسرائيل الكبرى” والتي لا تجد لها مكاناً إِلَّا بعقله الضَّال ونواياه الخبيثة القائمة على القتل والاحتلال والإبادة ومخالفة كل مبادئ القانون الدولي وأخلاق الأمم المتحضّرة.

إنّ تلك التَّصريحات الحاقدة لا تجد لها مكاناً إلاّ في سلوك اليمين المتطرّف والأفكار التَّلمودية التي تؤكد أن هذا الكيان طارئٌ ومصطنعٌ وخبيثٌ لا يمكن أن يعيش أو يتعايش مع شعوب المنطقة التي طالما نادت بالسَّلام واحترام قواعد الشَّرعية الدَّولية وقرارات مجلس الأمن ذات الشَّأن.

إنَّ حزب المحافظين الأردني “تحت التأسيس” يدعو الحكومة إلى التَّصرف بحكمةٍ وحزم اتجاه تلك التَّخرصات الكاذبة ودعوة الدول الكبرى إلى القيام بمسؤولياتها اتجاه لجم تلك الأكاذيب واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتعزيز وحدة الشَّعب الأردني والتفافه حول قيادة جلالة الملك المفدى الذي يقود سياستنا الخارجية بكلِّ ثقة واقتدار، ويحظى والأردن بمكانة واحترام كبيرين في العالم أجمع، وحث دول العالم على إدانة تلك التصريحات الهوجاء.

حفظ الله الأردن حراً عزيزاً مهاباً مستقلّاً وحفظ الله جلالة الملك وولي عهده الأمين وشعبنا الأصيل.