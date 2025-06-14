إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لمؤسسة الغذاء والدواء

وطنا اليوم – أطلق مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات الموقع الإلكتروني الرسمي الجديد للمؤسسة باللغة العربية، بالتشاركية مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة ايكو تكنولوجي.

وبين مهيدات أن المميزات الحديثة للموقع الإلكتروني الجديد تتوافق مع معايير المواقع الحكومية الإلكترونية الاردنية (GWS)، وتنسجم مع المعايير العالمية الموثوقة، وبما يعزز الوجود الرقمي ويحسن كفاءة الموقع ضمن أعلى معايير الشفافية والحوكمة والامتثال للتشريعات الناظمة.

وأشار مهيدات إلى أن الموقع الإلكتروني الجديد يمثل واجهة رئيسية للتواصل مع متلقي الخدمة ويمتاز بتصميم حديث وسهل الاستخدام، ما يضمن تجربة رقمية مثلى مبسطة وسلسة تلبي احتياجات وتوقعات زوار الموقع، وتخطيط متجاوب عبر جميع أجهزة الحاسوب المكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية المستخدمة.

وأضاف أن الموقع يختص بتعزيز إمكانية الوصول بما يضمن إمكانية الوصول إلى الموقع والاستفادة منه من قبل جميع المستخدمين، بمن فيهم ذوي الإعاقة انسجامًا مع مبادئ الشمولية الرقمية، كما يوفر الموقع معلومات شاملة عن المؤسسة والمديريات والوحدات الفنية والإدارية بما في ذلك الخدمات المحوسبة والتشريعات الناظمة، وآخر الأخبار والتحديثات والتقارير عبر المركز الاعلامي ومركز المعلومات، وغيرها.

وجاء إطلاق الموقع المحدث استمرارًا لخطط التحول الإلكتروني لخدمات المؤسسة المقدمة لمتلقي الخدمة بهدف تطوير خدمات ذات كفاءة عالية تلبي احتياجات متلقي الخدمة، تنفيذًا لرؤى التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، حيث تندرج الأتمتة ضمن أهم بنودها، واستمرارًا للتشاركية مع وزارة الاقتصاد الرقمي، في إطار دعم البنية التحتية الرقمية للمؤسسات الوطنية، ودعت المؤسسة الجمهور لزيارة الموقع الجديد عبر الرابط: www.jfda.jo والتفاعل مع محتواه، والمساهمة في تطويره من خلال تقديم الملاحظات والاقتراحات.