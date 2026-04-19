موجة حنين رقمية تجتاح منصات التواصل الاجتماعي

وطنا اليوم:اجتاح ترند “2026 هو 2016 الجديد” (2026 is the new 2016) منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، ولا سيما في العالم العربي، حيث بدأت هذه الظاهرة في التبلور أواخر عام 2025 لتبلغ ذروتها في الربع الأول من عام 2026.

ويتشارك مستخدمو منصات “تيك توك” و”إنستغرام” منشورات تقارن بين الصور القديمة والحديثة، مع إعادة إحياء موجة واسعة من الموضة والموسيقى والاتجاهات الإلكترونية التي طبعت ذلك العام، في محاولة لاستعادة “الذكريات الجميلة” والهروب من تعقيدات الواقع الراهن.

ورصد المتابعون عودة قوية لأزياء “الأوفرول” (Overalls) ورباطات العنق “تشوكر” (Chokers)، إضافة إلى تصدر أغاني فنانين مثل “دريك” و”ريانا” و”جاستن بيبر” لقائمة المقاطع الأكثر استخداما في الفيديوهات.

كما عاد مستخدمو “إنستغرام” لاستعمال فلاتر قديمة مثل “فالينسيا” (Valencia)، مما يعكس رغبة جماعية في العودة إلى زمن يوصف بأنه كان “أكثر بساطة وبراءة” قبل دخول العالم في دوامة الأزمات الصحية والاقتصادية التي شهدتها سنوات العقد الحالي.

ويعيد علماء النفس والاجتماع هذا الحنين إلى “دورة العقد”، حيث يميل البشر غالبا إلى الحنين للفترة التي مضى عليها عقد من الزمان، حيث كان جيل (Z) في مرحلة المراهقة وجيل “الألفية” في ريعان الشباب.

ويشير التقرير إلى أن عام 2016 يعتبر في الوعي الجمعي “آخر سنة طبيعية” قبل جائحة كورونا، وقبل أن يغرق الإنترنت بالمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، حيث كانت السوشيال ميديا تعتمد على التحديات الجماعية المرحة مثل “تحدي المانيكان” وتفتقر إلى الخوارزميات الثقيلة التي تسيطر على المشهد الآن.

وفي ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي التي تشهدها سنة 2026، يعمل هذا الحنين كآلية دفاع نفسية للبحث عن الأمان والراحة في ماض يراه الكثيرون “أخف وأكثر مرحا”.

ورغم أن عام 2016 لم يخل من الأحداث الصعبة، إلا أن الذاكرة الرقمية تقوم حاليا بترشيح الجوانب الإيجابية، مما دفع المستخدمين للمطالبة بـ”ريسيت” (Reset) ثقافي يعيد إحياء تلك الروح البسيطة، ويؤكد أن الشوق ليس للسنة بحد ذاتها، بل للشعور بالخفة والأمل الذي كان يهيمن على تلك الحقبة