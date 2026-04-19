اتفاقيات 233 مليون دولار وُقعت لمشروع الناقل الوطني للمياه في آذار

وطنا اليوم:شهد شهر آذار الماضي توقيع اتفاقيات تمويل ومنح دولية لدعم مشروع “الناقل الوطني” للمياه، بقيمة تقارب 233 مليون دولار، توزعت بين الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة، في إطار تسريع تنفيذ المشروع الاستراتيجي للأردن.

ووقّعت الحكومة، عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اتفاقية منحة مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 203 ملايين دولار لتمويل مشروع تحلية ونقل المياه “العقبة – عمان”، ضمن اتفاقية الأهداف الإنمائية للأعوام (2020-2025).

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة البريطانية بقيمة 5.3 مليون جنيه إسترليني لدعم مشروع “الناقل الوطني”، في سياق دعم الشركاء الدوليين لجهود الأردن في تعزيز أمنه المائي.

وفي السياق ذاته، وقّعت الحكومة اتفاقية منحة إضافية مع الحكومة الألمانية بقيمة 22 مليون يورو خلال شهر آذار، لتمويل المشروع، ليرتفع بذلك إجمالي المنح الألمانية المقدمة لهذا المشروع إلى 127 مليون يورو.

ويهدف المشروع إلى تقديم حلول طويلة الأجل، لأزمة شحّ المياه الحادّة في الأردن، عبر توفير 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا، لتغطية قرابة 40% من احتياجات المياه في الأردن اعتبارا من عام 2030.

ووصل مشروع الناقل الوطني للمياه وصل إلى مراحل متقدّمة من الغلق المالي، وفق الحكومة.

ويتكون المشروع من محطة تحلية مياه في العقبة بطاقة استيعابية 300 مليون متر مكعب سنويا، ونظام ناقل للمياه بطول 438 كيلومترا لضخ المياه المحلاة من العقبة إلى عمّان والمحافظات، ونظام للطاقة المتجددة عبر محطة شمسية بقدرة 281 ميغاواط.

ويسعى المشروع إلى تخفيف الضغط على موارد المياه الجوفية المستنزفة، ودعم تعافي الأحواض المائية، وتعزيز قدرة قطاع المياه على الصمود أمام تغير المناخ والنمو السكاني.

ويُصنَّف المشروع أولوية وطنية نظرا لأهميته في توفير حل مائي طويل الأمد وموثوق ومستدام، ولمعالجة النقص في المياه للاستخدامات المنزلية ودعم التنمية الاقتصادية.

وفي شباط الماضي، وقّعت الحكومة اتفاقية تمويل مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 58 مليون دينار كويتي (نحو 189 مليون دولار)، لدعم مشروع التغذية الكهربائية للناقل الوطني للمياه، في إطار تعزيز التعاون التنموي.

وتندرج الاتفاقية ضمن استراتيجية الشراكة للأعوام 2025-2029، لدعم قطاعات الطاقة والمياه والتنمية، حيث يساهم التمويل في توفير تغذية كهربائية مستقرة للمشروع وتعزيز قدرة الشبكة على استيعاب المزيد من الطاقة، بما فيها المتجددة