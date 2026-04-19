الملك يوجه الحكومة للالتزام بالإطار الزمني لمشروع الناقل الوطني للمياه

15 دقيقة ago
وطنا اليوم:ترأس جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأحد، اجتماعا للاطلاع على إجراءات الحكومة استعدادا لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه (مشروع العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه) وهو أحد أكبر المشاريع الوطنية ومن أبرز مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.
ويهدف المشروع، القائم على شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي، لتوفير نحو 300 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنويا، عبر تحلية وضخ مياه البحر الأحمر من خليج العقبة إلى عمان وعدد من المحافظات.
واستمع جلالته، بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين، إلى إيجاز قدمه رئيس الوزراء جعفر حسان، خلال اجتماع في قصر الحسينية بحضور وزراء ومسؤولين معنيين، حول استعدادات الحكومة وتقدم سير العمل لإنجاز الاتفاقية النهائية والغلق المالي للمشروع خلال الأشهر القادمة.
وأكد جلالة الملك ضرورة التأكد من جاهزية البنية التحتية لقطاع المياه وضمان مواءمتها للمتطلبات الفنية للمشروع، مشددا جلالته على أهمية دراسة جميع الأبعاد المالية والفنية والقانونية، لتعزيز الأمن المائي ووضع الخطط الاستباقية اللازمة.
ووجه جلالته الحكومة للالتزام بالإطار الزمني للمشروع، وتوضيح مراحله وأهدافه للمواطنين.


