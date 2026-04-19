بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأردن والعراق يبحثان رفع التنسيق العسكري ومكافحة الإرهاب والمخدرات

ساعتين ago
وطنا اليوم:بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الأحد، مع وفد عسكري عراقي برئاسة الأمين العام لوزارة الدفاع الفريق شوان مظهر علي، آليات تطوير الشراكة العسكرية بين الأردن والعراق.
وخلال اللقاء الذي عُقد في مكتبه بالقيادة العامة، جرى بحث سبل رفع مستوى التنسيق الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجالي مكافحة الإرهاب والتصدي لعمليات تهريب المخدرات.
وأكد اللواء الركن الحنيطي حرص المملكة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، على توطيد العلاقات الأخوية مع العراق، وتعزيز مجالات الدعم والتعاون بما يسهم في ترسيخ أمن البلدين واستقرارهما.
من جهته، ثمّن الوفد العراقي مواقف الأردن الداعمة لبلاده، مشيدًا بمتانة العلاقات بين الجانبين، وأهمية البناء عليها بما يخدم المصالح المشتركة.
وحضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، إلى جانب الملحق العسكري العراقي في عمّان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:53

الصناعة والتجارة : لم نرصد شكاوى حول احتكار في الأسواق

16:45

إصابات جراء حريق في مدينة الحسن الصناعية في الرمثا

16:41

الملك يوجه الحكومة للالتزام بالإطار الزمني لمشروع الناقل الوطني للمياه

16:16

ربا رباعي .. حرر فؤادك 

16:13

البريد الأردني وشركة صناديق لنقل الطرود يوقعان اتفاقية تعاون مشترك لإطلاق خدمة الصناديق البريد الذكية “Smart Locker”

15:49

زين تطلق منصّة منّا وفينا لتعكس قيم العالم الجميل

15:42

سيميوني بحزن: برشلونة أحد أسباب خسارة نهائي الكأس

15:27

ترمب: إذا رفضت إيران الاتفاق فلن يتبقى لها محطات طاقة أو جسور

15:14

موجة حنين رقمية تجتاح منصات التواصل الاجتماعي

14:49

اتفاقيات 233 مليون دولار وُقعت لمشروع الناقل الوطني للمياه في آذار

14:18

موظفو بنك القاهرة عمان يحتفلون بيوم العلم الأردني الغالي على قلوبهم

14:12

عمّان الأهلية تستضيف فعالية “لمة الطلبة السعوديين” برعاية السفير السعودي

وفيات
نايف محمد المزنه في ذمة اللهالحاج محمد حميده الذيابات البطوش (أبو عمر)وفيات الجمعة 17 – 4 – 2026وفيات الخميس 16-4-2026وفاة البرفسور ادوارد بروزاتي