زين تطلق منصّة منّا وفينا لتعكس قيم العالم الجميل

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:في خطوة استراتيجية تعبر عن هويتها كشركة وطنية متجذّرة في المجتمع الأردني؛ أعلنت شركة زين الأردن عن إطلاق منصّتها الجديدة بعنوان “لأنك منّا وفينا… عالمنا جميل”، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تعزيز تجربة عملائها وبناء علاقة أكثر اتصالاً وقرباً وولاءً، بما يرسّخ مكانتها كشركة تعكس نبض الشارع الأردني وتلبّي احتياجاته المتجددة.
وتجسّد هذه المنصّة رؤية زين باعتبارها أكثر من مجرد مزوّد لخدمات الاتصالات والإنترنت، بل جزء لا يتجزأ من المجتمع الأردني بمختلف تفاصيله، حيث تتفاعل مع يومياته وتواكب تطلعاته، إذ تنطلق “منّا وفينا” من فكرة أنها ليست مجرد شعار، بل قصة مشتركة كُتبت مع الناس وأبطالها هم أفراد المجتمع ومشتركي زين أنفسهم، بما تحمله من معاني الفخر والانتماء، وتجسّد مزيجاً من الحنين إلى الماضي والطموح للمستقبل.
وأكدت الشركة بأن هذه المنصّة تمثّل توجّهاً طويل الأمد، سيتم من خلاله توحيد مختلف مبادراتها وحملاتها وتجاربها تحت مظلة واحدة، ترتكز على مفاهيم القرب والانتماء والولاء، بما يعزّز التزامها بتقديم “عالم جميل” بروح محلية أكثر ارتباطاً بالمجتمع.
كما أطلقت زين فيديو الحملة الذي يجسّد هذا التوجّه، ويعكس رحلة تمتد بين الماضي والحاضر، مؤكدة دورها في ربط الملايين ضمن مجتمع واحد قائم على الثقة والانتماء، وعلى اتصالٍ حقيقي يتجسّد في مفهوم “منّا وفينا”، ويمكن مشاهدة الفيديو عبر منصّات زين على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال قناتها على “يوتيوب” عبر الرابط التالي:

 

 


