ترمب: إذا رفضت إيران الاتفاق فلن يتبقى لها محطات طاقة أو جسور

وطنا اليوم:حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاحد من تدمير البنى التحتية في إيران حال رفض الاتفاق .

وقال : نقدم عرضا عادلا ومقبولا لإيران ونأمل أن تقبله وإن لم تفعل فسندمر جميع محطات الطاقة والجسور.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب:

ممثلونا سيتوجهون إلى إسلام آباد مساء الغد لإجراء مفاوضات

سيجبرون على الاستسلام سريعا وبسهولة وإن لم يقبلوا بالاتفاق سيكون لي شرف القيام بما يجب فعله

حان الوقت لإنهاء آلة القتل الإيرانية

إيران قررت إطلاق النار أمس في مضيق هرمز في انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار

إيران تخسر من إغلاق المضيق 500 مليون دولار يوميا أما نحن فلا نخسر شيئا

العديد من السفن تتجه إلى الولايات المتحدة للتحميل وهذا بفضل الحرس الثوري الإيراني

أمر غريب أن تعلن إيران إغلاق مضيق هرمز وحصارنا قد أغلقه بالفعل

ونقلت وسائل إعلام باكستانية عن مصادر وصول طائرتين أمريكيتين إلى إسلام آباد تقلان فريقا تمهيدا لجولة ثانية محتملة.

وقالت أسوشيتد برس عن مسؤولين باكستانيين:

تشديد الإجراءات الأمنية في إسلام آباد استعدادا لمحادثات محتملة بين واشنطن وطهران

الوسطاء يضعون اللمسات الأخيرة على التحضيرات لعقد جولة محادثات جديدة بين واشنطن وطهران

فرق أمن أمريكية موجودة في إسلام آباد في إطار التحضير لمحادثات بين واشنطن وطهران

الترتيبات جارية لعقد محادثات بين واشنطن وطهران في الأيام المقبلة