جامعة فيلادلفيا تتوَّج بجائزة أفضل فرع طلابي لـ IEEE في الأردن لعام 2025

3 ساعات ago
وطنا اليوم:حصدت جامعة فيلادلفيا جائزة أفضل فرع طلابي لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) في الأردن لعام 2025، تقديرًا للأنشطة العلمية والتقنية التي نفذها الفرع خلال العام الحالي.
وجاء اختيار فرع الجامعة بعد سلسلة من الفعاليات التي شملت مؤتمرات علمية، وهاكاثونات، ومسابقات تقنية، إضافة إلى مشاركة طلبة الفرع في عدد من المحافل المحلية والدولية، بما يعكس مستوى الحضور الطلابي والقدرات التنظيمية والتقنية لطلبة الجامعة.
ويعمل الفرع بإشراف ومتابعة مستشارة الفرع الدكتورة روان أبو ليل، وبقيادة رئيس الفرع الطالب محمد علاء، حيث ركز خلال الفترة الماضية على تنفيذ مبادرات تقنية وتطوعية هدفت إلى تعزيز مهارات الطلبة الأكاديمية والعملية، وتوسيع مشاركتهم في الأنشطة الهندسية والتكنولوجية.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن توجه جامعة فيلادلفيا لدعم الأنشطة الطلابية العلمية والتقنية، وتشجيع الطلبة على الابتكار والمشاركة في البرامج والمنافسات المتخصصة.


