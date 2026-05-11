تنويه من هيئة تنظيم النقل حول رفع أجور خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية

52 دقيقة ago
وطنا اليوم:أوضحت الناطقة باسم هيئة تنظيم النقل البري، الدكتورة عبلة الوشاح، أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام حول رفع أجور خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية بنسبة 20% غير دقيق.
وأوضحت الوشاح أن التعليمات الصادرة بموجب نظام تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لعام 2025 تنص على أن اعتماد التعرفة لخدمة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية بحيث تكون التعرفة لسيارات التكسي العادي مضافا اليها (20%) من قيمتها، وليس فرض زيادة جديدة على الأجور الحالية.
وبيّنت أن أي تعديل يطرأ على تعرفة التاكسي سينعكس تلقائياً على تعرفة التطبيقات الذكية وفق النسبة المحددة في التعليمات، مؤكدة أن الأمر يتعلق بآلية احتساب التعرفة وليس بقرار رفع مستقل بنسبة 20%.
ودعت وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب تداول معلومات غير صحيحة قد تثير اللبس لدى المواطنين


