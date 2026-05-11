وطنا اليوم:أكد وزيرا الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر إبراهيم الخريف أهمية مواصلة البناء على العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع الأردن مع المملكة العربية السعودية، والعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري بين البلدين، بما يدعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي.
وأشار الجانبان، خلال مباحثاتهما عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى أهمية توسيع مجالات الشراكة الصناعية والاستثمارية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الصناعات الدوائية والغذائية والتعدينية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات سلاسل الإمداد والتوريد، بما يسهم في رفع كفاءة الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد الوزيران حرص البلدين على دعم الشراكة بين القطاع الخاص الأردني والسعودي، وتوفير البيئة المناسبة لإقامة مشاريع صناعية واستثمارية مشتركة، بما يسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب الاستفادة من الإمكانات والمزايا التي يمتلكها البلدان في المجالات الصناعية واللوجستية.
كما تناولت المباحثات عدداً من التحديات والمعيقات التي تواجه نمو التبادل التجاري بين البلدين، وسبل معالجتها من خلال تعزيز التنسيق المشترك وتطوير آليات التعاون وتسهيل الإجراءات المتعلقة بحركة التجارة وانسياب السلع والخدمات، بما ينعكس إيجاباً على حجم التبادل التجاري ويعزز استدامة سلاسل التوريد في المنطقة.
وشدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجهات المعنية في البلدين، وتكثيف اللقاءات المشتركة، بما يسهم في تحقيق التكامل الصناعي والتجاري، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز الأمن الغذائي والصناعي وسلاسل الإمداد على المستوى الإقليمي
الأردن والسعودية يبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتجاري
