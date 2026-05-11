الأردن والسعودية يبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتجاري‎ ‎

ساعتين ago
وطنا اليوم:أكد وزيرا الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ووزير الصناعة والثروة المعدنية ‏السعودي بندر إبراهيم الخريف أهمية مواصلة البناء على العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع ‏الأردن مع المملكة العربية السعودية، والعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري ‏بين البلدين، بما يدعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي‎.‎
وأشار الجانبان، خلال مباحثاتهما عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى أهمية توسيع مجالات الشراكة ‏الصناعية والاستثمارية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الصناعات الدوائية والغذائية ‏والتعدينية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات سلاسل الإمداد والتوريد، ‏بما يسهم في رفع كفاءة الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي ‏والدولي‎.‎
وأكد الوزيران حرص البلدين على دعم الشراكة بين القطاع الخاص الأردني والسعودي، وتوفير ‏البيئة المناسبة لإقامة مشاريع صناعية واستثمارية مشتركة، بما يسهم في خلق فرص اقتصادية ‏جديدة وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب الاستفادة من الإمكانات والمزايا التي يمتلكها ‏البلدان في المجالات الصناعية واللوجستية‎.‎
كما تناولت المباحثات عدداً من التحديات والمعيقات التي تواجه نمو التبادل التجاري بين البلدين، ‏وسبل معالجتها من خلال تعزيز التنسيق المشترك وتطوير آليات التعاون وتسهيل الإجراءات ‏المتعلقة بحركة التجارة وانسياب السلع والخدمات، بما ينعكس إيجاباً على حجم التبادل التجاري ‏ويعزز استدامة سلاسل التوريد في المنطقة‎.‎
وشدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجهات المعنية في البلدين، وتكثيف ‏اللقاءات المشتركة، بما يسهم في تحقيق التكامل الصناعي والتجاري، ويدعم جهود التنمية ‏الاقتصادية ويعزز الأمن الغذائي والصناعي وسلاسل الإمداد على المستوى الإقليمي


وفيات
وفيات الاثنين 11-5-2026وفيات الأحد 10-5-2026والدة الدكتور عامر السلمان رئيس فرع الجامعة الأردنية فرع العقبة الاسبق في ذمة اللهوفيات الجمعة 8 – 5 – 2026وفيات الخميس 7-5-2026