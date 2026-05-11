إنجاز غير مسبوق لقطاع أبنية المدارس في الأردن

وطنا اليوم:قالت الدكتورة سحر شخاترة، الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم، إن المسؤولية المجتمعية مبادرة وطنية غير مسبوقة حققت أثرًا إيجابيًا كبيرًا في الوزارة، مؤكدة أن المدارس التي تُنفذ من خلالها تتمتع بمتطلبات تربوية وجودة عالية، ويتم تنفيذها ضمن نظام «بريكاست».

وأضافت أن مدارس المسؤولية المجتمعية في وزارة التربية والتعليم تنفذ على ثلاث مراحل، إذ تضم المرحلة الأولى 19 مدرسة، تم استلام 7 منها بشكل كامل، فيما يجري العمل على استلام 10 مدارس أخرى قريبًا، بكلفة بلغت 34 مليون، وبطاقة استيعابية تتجاوز 12 ألف طالب، ما سيمكن الوزارة من الاستغناء عن 14 مدرسة مستأجرة.

وأوضحت أن المرحلة الثانية تشمل 19 مدرسة موزعة على جميع محافظات المملكة، بكلفة 34 مليون، وستسهم في الاستغناء عن 12 مدرسة مستأجرة، ليصل مجموع المدارس المستأجرة التي تم الاستغناء عنها في المرحلتين الأولى والثانية إلى 26 مدرسة.

وأكدت أن وزارة التربية والتعليم بحاجة مستمرة إلى مدارس جديدة، في ظل وجود مدارس مستأجرة ومباني مدرسية متهالكة منذ سنوات طويلة، مشيرة إلى أن ما يجري حاليًا يُعد إنجازًا غير مسبوق في قطاع الأبنية المدرسية، بدعم من رئيس الوزراء وبرعاية ملكية.

وبينت أن الأولوية تتمثل في إنشاء مدارس جديدة بدلًا من المدارس المستأجرة، وترميم المدارس القائمة، إلى جانب العمل على إنهاء نظام الفترتين.

وأضافت أن المرحلة الثانية من مدارس المسؤولية المجتمعية تتضمن إنشاء 15 مدرسة بكلفة 26 مليون دينار، وبطاقة استيعابية تصل إلى 9 آلاف طالب، ما سيسهم في الاستغناء عن عدد كبير من المدارس المستأجرة ونظام الفترتين.

وأشارت إلى استمرار أعمال الصيانة والاستغناء عن الكرفانات، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليًا على التخلص من مدارس الكرفانات الموجودة منذ سنوات طويلة، باعتبارها أولوية، لافتة إلى أن مدارس المسؤولية المجتمعية ستشهد إضافات في 17 مدرسة بما يساهم في إنهاء استخدام الكرفانات