بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

إنجاز غير مسبوق لقطاع أبنية المدارس في الأردن

13 دقيقة ago
إنجاز غير مسبوق لقطاع أبنية المدارس في الأردن

وطنا اليوم:قالت الدكتورة سحر شخاترة، الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم، إن المسؤولية المجتمعية مبادرة وطنية غير مسبوقة حققت أثرًا إيجابيًا كبيرًا في الوزارة، مؤكدة أن المدارس التي تُنفذ من خلالها تتمتع بمتطلبات تربوية وجودة عالية، ويتم تنفيذها ضمن نظام «بريكاست».
وأضافت أن مدارس المسؤولية المجتمعية في وزارة التربية والتعليم تنفذ على ثلاث مراحل، إذ تضم المرحلة الأولى 19 مدرسة، تم استلام 7 منها بشكل كامل، فيما يجري العمل على استلام 10 مدارس أخرى قريبًا، بكلفة بلغت 34 مليون، وبطاقة استيعابية تتجاوز 12 ألف طالب، ما سيمكن الوزارة من الاستغناء عن 14 مدرسة مستأجرة.
وأوضحت أن المرحلة الثانية تشمل 19 مدرسة موزعة على جميع محافظات المملكة، بكلفة 34 مليون، وستسهم في الاستغناء عن 12 مدرسة مستأجرة، ليصل مجموع المدارس المستأجرة التي تم الاستغناء عنها في المرحلتين الأولى والثانية إلى 26 مدرسة.
وأكدت أن وزارة التربية والتعليم بحاجة مستمرة إلى مدارس جديدة، في ظل وجود مدارس مستأجرة ومباني مدرسية متهالكة منذ سنوات طويلة، مشيرة إلى أن ما يجري حاليًا يُعد إنجازًا غير مسبوق في قطاع الأبنية المدرسية، بدعم من رئيس الوزراء وبرعاية ملكية.
وبينت أن الأولوية تتمثل في إنشاء مدارس جديدة بدلًا من المدارس المستأجرة، وترميم المدارس القائمة، إلى جانب العمل على إنهاء نظام الفترتين.
وأضافت أن المرحلة الثانية من مدارس المسؤولية المجتمعية تتضمن إنشاء 15 مدرسة بكلفة 26 مليون دينار، وبطاقة استيعابية تصل إلى 9 آلاف طالب، ما سيسهم في الاستغناء عن عدد كبير من المدارس المستأجرة ونظام الفترتين.
وأشارت إلى استمرار أعمال الصيانة والاستغناء عن الكرفانات، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليًا على التخلص من مدارس الكرفانات الموجودة منذ سنوات طويلة، باعتبارها أولوية، لافتة إلى أن مدارس المسؤولية المجتمعية ستشهد إضافات في 17 مدرسة بما يساهم في إنهاء استخدام الكرفانات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:46

الطيب: الهوية الرقمية وثيقة رسمية معتمدة إلى جانب البطاقة الشخصية

12:39

المومني: الأردن يؤمن بالإعلام المهني الحر والمسؤول ضمن بيئة إعلامية منفتحة ومتوازنة

12:34

محاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للشباب ،،،( مقال 3)

12:33

وفيات الاثنين 11-5-2026

12:29

البلبيسي: لا داعي للقلق من هانتا والأردن مستعد للتعامل مع أي حالة محتملة

12:25

م. أبو هديب : البوتاس العربية تتبنى نموذجاً تنموياً يتجاوز مفهوم المسؤولية المجتمعية التقليدي

12:23

جامعة البترا وجامعة عمّان الأهلية تقودان مشروعًا رياديًا لإنتاج غذاء وظيفي مبتكر يدعم صحة القولون

12:22

492 مليون دينار صادرات تجارة عمان بالثلث الأول للعام الحالي 2026

12:02

تنويه من هيئة تنظيم النقل حول رفع أجور خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية

11:52

موجة احتيال جديدة تستهدف الأردنيين بذريعة جوائز الشامبو المجانية

11:39

عمرو دياب يوضح حقيقة إحراجه ليسرا بموقف جديد

11:32

نشر مسودة قانون الإدارة المحلية لعام 2026 عبر موقع التشريع والرأي

وفيات
وفيات الاثنين 11-5-2026وفيات الأحد 10-5-2026والدة الدكتور عامر السلمان رئيس فرع الجامعة الأردنية فرع العقبة الاسبق في ذمة اللهوفيات الجمعة 8 – 5 – 2026وفيات الخميس 7-5-2026