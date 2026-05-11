عرض جديد من أورنج الأردن في موسم الحج.. أسبوعين من الإنترنت غير المحدود بـ 15 دينار

وطنا اليوم:أطلقت أورنج الأردن عرض جديد حصري في السعودية خلال موسم الحج، لتمكين الحجّاج الأردنيين من التواصل السريع والسلس مع عائلاتهم وأحبائهم طوال فترة موسم الحج وعند أدائهم للمناسك، وذلك خلال الفترة الممتدة من 07 أيّار حتى 30 أيّار 2026، حيث تتوفر مجموعة من الحزم الواسعة التي تتيح إنترنت غير محدود بأسعار منافسة أثناء التجوال في المملكة العربية السعودية، إلى جانب دعم تقنية الجيل الخامس (5G) عبر شبكتي “موبايلي” و”STC” للرفع من سرعة وجودة الاتصال.

وفي إطار التزامها الراسخ لفهم احتياجات الزبائن وتميز تجربتهم، أعلنت الشركة عن تمديد صلاحية الحزمة الأسبوعية التي توفر إنترنت غير محدودة إلى أسبوعين، وزيادة دقائق المكالمات إلى 250 دقيقة مع الحفاظ على ذات السعر القديم البالغ 15 دينار، بالإضافة إلى الحزمة اليومية بإنترنت غير محدود مع 10 دقائق اتصال بسعر ثلاثة دنانير فقط، والحزمة الأسبوعية مقابل تسعة دنانير التي توفر 3 جيجابايت من الإنترنت و50 دقيقة مكالمات.

وأكدت أورنج الأردن أن الحملة تأتي كجزء من جهودها الدائمة لتمكين تجربة زبائن فريدة من نوعها وضمان التغطية الكاملة، خاصة بالتزامن مع المواسم الهامة مثل الحج، والتي لا تتطلب فقط استمرارية التجوال، بس أيضاً تزويد التقنيات ذات الكفاءة العالية للاطمئنان التام عند السفر، وبهذا تعكس الشركة عنوانها بكونها مع زبائنها في كل خطوة.

وبإمكان جميع الزبائن من الأفراد والشركات الاشتراك بالحزم عن طريق الاتصال على #777* أو #966*، أو بواسطة نقاط البيع الرسمية، ومركز الاتصال، وقناة أورنج على الواتساب لخدمة الزبائن، وتطبيق “Max it”.

