جامعة البترا تشارك في ختام مسابقة المشاريع الخضراء الصغيرة المبتكرة في الأردن

57 دقيقة ago
وطنا اليوم:شاركت جامعة البترا، من خلال فريق مشروع “السمح”، في الحفل الختامي لمسابقة “المشاريع الخضراء الصغيرة المبتكرة في الأردن”، الذي أقيم في فندق “موفنبيك – عمان” برعاية وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، بتنظيم من الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، وبالتعاون مع شركة دمج الأكاديميا بالصناعة.
وشهدت المسابقة مشاركة 19 مشروعاً ممولاً من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، جرى اختيارها من بين 220 مشروعاً تقدمت للمسابقة منذ إطلاقها نهاية عام 2024، وفق معايير ركزت على مدى توافق المشاريع مع أهداف الاقتصاد الأخضر والابتكار في قطاعات الزراعة والتغذية والطاقة.
ويعد مشروع “السمح” مبادرة بحثية تهدف إلى إعادة توطين نبات السمح ضمن النظام الزراعي والغذائي الأردني، بما يسهم في تعزيز الاستدامة الزراعية وتوسيع مجالات البحث العلمي التطبيقي.
وتضمن المشروع تصميم وبناء حاضنة زراعية ذكية داخل مختبرات جامعة البترا لمحاكاة البيئة الحقلية، إلى جانب تطوير بروتوكولات مبتكرة لزراعة النبات مخبرياً وتطبيقها في بيئته الطبيعية بالتعاون مع مختصين.
كما نجح الفريق في إنتاج مخبوزات ووصفات غذائية صحية قابلة للتسويق باستخدام طحين السمح، الذي يتميز باحتوائه على نسبة مرتفعة من البروتين تصل إلى 22 بالمئة، وخلوه من الجلوتين، ما يجعله بديلاً غذائياً مناسباً لمرضى حساسية القمح.
وقال الباحث الرئيس للمشروع الدكتور علي المقوسي إن الحفل تضمن عرض نماذج للنبات المستنبت داخل الحاضنة الذكية، إلى جانب تقديم عينات من المنتجات الغذائية المصنعة، والتي حظيت بإشادة الحضور واللجان الاستشارية والمنظمة للمسابقة.
وأضاف أن الفريق استعرض خلال الفعالية مادة فيلمية وثقت مراحل تنفيذ المشروع وآليات تحقيق أهدافه وخطط استدامته المستقبلية.


