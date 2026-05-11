بلدية الكرك تواصل تنفيذ حملاتها لإزالة الأنقاض والنفايات العشوائية

وطنا اليوم:تواصل كوادر بلدية الكرك الكبرى تنفيذ حملاتها الميدانية لإزالة الأنقاض والنفايات العشوائية في عدد من المناطق التابعة للبلدية، ضمن خطة عمل مستمرة تهدف إلى تحسين الواقع البيئي والحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري للمدينة.

وتنفذ الحملة من خلال كوادر مديرية إدارة النفايات الصلبة وقسم الحركة وقسم أشغال البلدية، حيث تشمل الأعمال إزالة التراكمات العشوائية وتنظيف المواقع المتضررة داخل الأحياء وعلى جوانب الطرق الرئيسية والفرعية وتُظهر بعض الصور الوضع العام قبل وبعد الحملة.

وأكدت البلدية استمرار الحملة خلال الأيام المقبلة لتشمل مختلف المناطق، داعية المواطنين إلى التعاون والمحافظة على النظافة العامة وعدم رمي الأنقاض والنفايات بشكل عشوائي