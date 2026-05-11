أمطار رعدية متوقعة في 4 دول عربية

وطنا اليوم:تشير التوقعات إلى استمرار الأمطار الرعدية في عدد من الدول العربية الأيام القادمة، وذلك نتيجة عبور أحواض باردة في طبقات الجو العليا، تترافق بتكاثر السحب الركامية، وما يتبعها من هطول زخات محلية من الأمطار، تتفاوت في شدتها واتساع رقعة تأثيرها الجغرافي.

أمطار رعدية على أجزاء عدة من السعودية واليمن

وفي التفاصيل، يُتوقع تتكاثر السحب الركامية على أقصى مرتفعات جنوب غرب المملكة، وتشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة، مع احتمال امتداد أقل حدة لمرتفعات منطقة مكة المكرمة، وخاصة الطائف، وصولاً إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة. ومن المتوقع هطول زخات رعدية متفاوتة الشدة حسب المركز الوطني.

كما تشمل الأمطار العديد من المناطق في اليمن، وبخاصة المرتفعات الغربية، حيث يتوقع أن تتفاوت حدة الأمطار بين متوسطة إلى غزيرة، وتكون شديدة الغزارة في بعض الأحياء، مصحوبة بتساقط البرد، مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار في بعض المناطق الصحراوية.

أمطار رعدية متوقعة على شمال المغرب العربي

تشير آخر الخرائط الجوية في مركز طقس العرب إلى استمرار تركز فرص هطول الأمطار خلال الأيام القادمة في نطاقات متباعدة من شمال القارة الإفريقية، تشمل أجزاء من تونس والجزائر والمغرب، نتيجة نشاط بعض الاضطرابات الجوية المحلية.