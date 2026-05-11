بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

أمطار رعدية متوقعة في 4 دول عربية

ساعتين ago
أمطار رعدية متوقعة في 4 دول عربية

وطنا اليوم:تشير التوقعات إلى استمرار الأمطار الرعدية في عدد من الدول العربية الأيام القادمة، وذلك نتيجة عبور أحواض باردة في طبقات الجو العليا، تترافق بتكاثر السحب الركامية، وما يتبعها من هطول زخات محلية من الأمطار، تتفاوت في شدتها واتساع رقعة تأثيرها الجغرافي.

أمطار رعدية على أجزاء عدة من السعودية واليمن
وفي التفاصيل، يُتوقع تتكاثر السحب الركامية على أقصى مرتفعات جنوب غرب المملكة، وتشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة، مع احتمال امتداد أقل حدة لمرتفعات منطقة مكة المكرمة، وخاصة الطائف، وصولاً إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة. ومن المتوقع هطول زخات رعدية متفاوتة الشدة حسب المركز الوطني.
كما تشمل الأمطار العديد من المناطق في اليمن، وبخاصة المرتفعات الغربية، حيث يتوقع أن تتفاوت حدة الأمطار بين متوسطة إلى غزيرة، وتكون شديدة الغزارة في بعض الأحياء، مصحوبة بتساقط البرد، مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار في بعض المناطق الصحراوية.

أمطار رعدية متوقعة على شمال المغرب العربي
تشير آخر الخرائط الجوية في مركز طقس العرب إلى استمرار تركز فرص هطول الأمطار خلال الأيام القادمة في نطاقات متباعدة من شمال القارة الإفريقية، تشمل أجزاء من تونس والجزائر والمغرب، نتيجة نشاط بعض الاضطرابات الجوية المحلية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:29

الأميرة سمية بنت الحسن ترعى افتتاح مختبر العمليات الأمنية في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالتعاون مع البنك الأردني الكويتي

15:28

دور جوائز التميز في رفع تنافسية القطاع الخاص

15:26

أكثر من 12 ألف زائر لتلفريك عجلون في عطلة نهاية الأسبوع

15:02

الأردن يعزز حضوره الإقليمي في ملفات الإستدامة البيئية

15:02

البكار: حريصون على تذليل العقبات أمام المستثمرين في الفروع الإنتاجية

14:45

Orange Jordan Offers Two-Week Unlimited Internet for Hajj at JD 15

14:43

عرض جديد من أورنج الأردن في موسم الحج.. أسبوعين من الإنترنت غير المحدود بـ 15 دينار

14:40

صناعة عمان والغرفة الأوروبية للتجارة يبحثان آليات تعزيز الصادرات الى أوروبا

14:37

جامعة البترا تشارك في ختام مسابقة المشاريع الخضراء الصغيرة المبتكرة في الأردن

14:35

زين تواصل دعم استدامة شجرة الملّول في غابات اليرموك

14:12

الإدارة المحلية : إذن الأشغال وبراءة الذمة لحماية مشتري الشقق

14:07

الاتحاد الأوروبي يوافق على استعادة العلاقات التجارية الكاملة مع سوريا

وفيات
وفيات الاثنين 11-5-2026وفيات الأحد 10-5-2026والدة الدكتور عامر السلمان رئيس فرع الجامعة الأردنية فرع العقبة الاسبق في ذمة اللهوفيات الجمعة 8 – 5 – 2026وفيات الخميس 7-5-2026