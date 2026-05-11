موجة احتيال جديدة تستهدف الأردنيين بذريعة جوائز الشامبو المجانية

وطنا اليوم:رصد مصادر تقنية ومواطنون موجة جديدة من الاحتيال الهاتفي التي غزت هواتف الأردنيين خلال الساعات الماضية، حيث تعتمد هذه العمليات على إيهام الضحايا بربح منتوجات تجميل وعناية بالشعر “مجانية”، مقابل دفع رسوم رمزية للتوصيل والجمارك، في مسعى لجمع أموال بطرق غير مشروعة وتحت غطاء شركات وهمية.

آلية الاستدراج والاتصالات المريبة

تبدأ عملية النصب باتصال هاتفي تجريه فتاة تتحدث بنبرة تغلب عليها “العجلة والانزعاج”، حيث تبلغ المستقبل بأنه اختير لتلقي “شامبو” للشعر واللحية كجائزة مجانية.

وبحسب شهادات مواطنين، فإن طريقة الإقناع تعتمد على إعلام الضحية بأن قيمة المنتوج الأصلية تصل إلى 50 دينارا، لكنه سيحصل عليه مجانا، ولا يترتب عليه سوى دفع 6 دنانير فقط كأجور للتوصيل والجمارك.

تضليل “الواتساب” والرسائل الجاهزة

ولإضفاء صبغة من الجدية على العملية، تقوم تلك الجهات بإرسال رسائل جاهزة عبر تطبيق “الواتساب”، تتضمن تفاصيل المنتوج وألوانه (أسود، أشقر، بني)، مع التأكيد على أن العبوة بحجم 1000 ملي لتر.

وتستخدم هذه الرسائل عبارات ترغيبية مثل “أبعثي كلمة تم لحتى أثبت الطلب” و”ألف مبروك”، لتحفيز الضحية على إرسال عنوان السكن والموافقة على الاستلام.

مخاطر الاحتيال وتحذيرات الخبراء

يحذر خبراء الأمن السيبراني من هذا النمط من الاحتيال، حيث إن دفع مبلغ الـ 6 دنانير قد يبدو للبعض بسيطا، إلا أنه يمثل عملية تجميع لأموال ضخمة حين يتم استهداف آلاف المواطنين.

علاوة على ذلك، فإن المنتوج الذي يتم تسليمه غالبا ما يكون مجهول المصدر، وقد يسبب مخاطر صحية للمستخدمين، إذ لا يخضع لرقابة المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

كيفية التصرف والوقاية

تهيب الجهات المختصة بالمواطنين ضرورة عدم التجاوب مع مثل هذه الاتصالات المشبوهة، والامتناع عن تقديم أي بيانات شخصية أو مكان السكن لجهات غير معروفة.

وتؤكد أن الشركات الحقيقية لا تعتمد أسلوب “الجوائز المشروطة بالدفع” عبر الهاتف، داعية إلى البلاغ عن أرقام الهواتف التي تمارس هذا النشاط لدى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية