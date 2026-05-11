بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

موجة احتيال جديدة تستهدف الأردنيين بذريعة جوائز الشامبو المجانية

ساعة واحدة ago
موجة احتيال جديدة تستهدف الأردنيين بذريعة جوائز الشامبو المجانية

وطنا اليوم:رصد مصادر تقنية ومواطنون موجة جديدة من الاحتيال الهاتفي التي غزت هواتف الأردنيين خلال الساعات الماضية، حيث تعتمد هذه العمليات على إيهام الضحايا بربح منتوجات تجميل وعناية بالشعر “مجانية”، مقابل دفع رسوم رمزية للتوصيل والجمارك، في مسعى لجمع أموال بطرق غير مشروعة وتحت غطاء شركات وهمية.

آلية الاستدراج والاتصالات المريبة
تبدأ عملية النصب باتصال هاتفي تجريه فتاة تتحدث بنبرة تغلب عليها “العجلة والانزعاج”، حيث تبلغ المستقبل بأنه اختير لتلقي “شامبو” للشعر واللحية كجائزة مجانية.
وبحسب شهادات مواطنين، فإن طريقة الإقناع تعتمد على إعلام الضحية بأن قيمة المنتوج الأصلية تصل إلى 50 دينارا، لكنه سيحصل عليه مجانا، ولا يترتب عليه سوى دفع 6 دنانير فقط كأجور للتوصيل والجمارك.

تضليل “الواتساب” والرسائل الجاهزة
ولإضفاء صبغة من الجدية على العملية، تقوم تلك الجهات بإرسال رسائل جاهزة عبر تطبيق “الواتساب”، تتضمن تفاصيل المنتوج وألوانه (أسود، أشقر، بني)، مع التأكيد على أن العبوة بحجم 1000 ملي لتر.
وتستخدم هذه الرسائل عبارات ترغيبية مثل “أبعثي كلمة تم لحتى أثبت الطلب” و”ألف مبروك”، لتحفيز الضحية على إرسال عنوان السكن والموافقة على الاستلام.

مخاطر الاحتيال وتحذيرات الخبراء
يحذر خبراء الأمن السيبراني من هذا النمط من الاحتيال، حيث إن دفع مبلغ الـ 6 دنانير قد يبدو للبعض بسيطا، إلا أنه يمثل عملية تجميع لأموال ضخمة حين يتم استهداف آلاف المواطنين.
علاوة على ذلك، فإن المنتوج الذي يتم تسليمه غالبا ما يكون مجهول المصدر، وقد يسبب مخاطر صحية للمستخدمين، إذ لا يخضع لرقابة المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

كيفية التصرف والوقاية
تهيب الجهات المختصة بالمواطنين ضرورة عدم التجاوب مع مثل هذه الاتصالات المشبوهة، والامتناع عن تقديم أي بيانات شخصية أو مكان السكن لجهات غير معروفة.
وتؤكد أن الشركات الحقيقية لا تعتمد أسلوب “الجوائز المشروطة بالدفع” عبر الهاتف، داعية إلى البلاغ عن أرقام الهواتف التي تمارس هذا النشاط لدى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:46

الطيب: الهوية الرقمية وثيقة رسمية معتمدة إلى جانب البطاقة الشخصية

12:42

إنجاز غير مسبوق لقطاع أبنية المدارس في الأردن

12:39

المومني: الأردن يؤمن بالإعلام المهني الحر والمسؤول ضمن بيئة إعلامية منفتحة ومتوازنة

12:34

محاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للشباب ،،،( مقال 3)

12:33

وفيات الاثنين 11-5-2026

12:29

البلبيسي: لا داعي للقلق من هانتا والأردن مستعد للتعامل مع أي حالة محتملة

12:25

م. أبو هديب : البوتاس العربية تتبنى نموذجاً تنموياً يتجاوز مفهوم المسؤولية المجتمعية التقليدي

12:23

جامعة البترا وجامعة عمّان الأهلية تقودان مشروعًا رياديًا لإنتاج غذاء وظيفي مبتكر يدعم صحة القولون

12:22

492 مليون دينار صادرات تجارة عمان بالثلث الأول للعام الحالي 2026

12:02

تنويه من هيئة تنظيم النقل حول رفع أجور خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية

11:39

عمرو دياب يوضح حقيقة إحراجه ليسرا بموقف جديد

11:32

نشر مسودة قانون الإدارة المحلية لعام 2026 عبر موقع التشريع والرأي

وفيات
وفيات الاثنين 11-5-2026وفيات الأحد 10-5-2026والدة الدكتور عامر السلمان رئيس فرع الجامعة الأردنية فرع العقبة الاسبق في ذمة اللهوفيات الجمعة 8 – 5 – 2026وفيات الخميس 7-5-2026