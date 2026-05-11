عمرو دياب يوضح حقيقة إحراجه ليسرا بموقف جديد

وطنا اليوم:في لقطة عفوية لاقت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خطف النجم عمرو دياب الأنظار خلال إحيائه حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية، مساء السبت، بعد تداول مقطع فيديو جمعه بوالد العروس على المسرح.
وظهر باسل سماقية في الفيديو ممسكاً بالميكروفون إلى جوار الهضبة، قائلاً: “عمرو دياب لا قبله ولا بعده”، قبل أن يحاول دياب انتزاع الميكروفون منه وسط أجواء من المزاح والضحك.
وبعدما تمكن من استعادة الميكروفون، علق عمرو دياب مازحاً على الموقف، مستعيداً واقعة سابقة جمعته بالفنانة يسرا، والتي أثارت جدلاً واسعاً وقتها واتهمه البعض بإحراجها، قائلاً: “المرة اللي فاتت جيت بشد الميك قالوا مش عارف بيعمل إيه”، في إشارة إلى الانتقادات التي طالته آنذاك.

“أنا راجل متواضع جداً”
وأضاف الهضبة بروحه المرحة: “أنا مش بحب حد يقوللي كده.. أنا راجل متواضع جداً.. متواضع أوي”، لتتعالى ضحكات الحضور ويتفاعل الجمهور مع تعليقاته الساخرة.
المقطع حصد تفاعلاً كبيراً عبر منصات التواصل، حيث أشاد كثيرون بتواضع عمرو دياب الحقيقي، مؤكدين أن النجومية الكبيرة التي حافظ عليها لأكثر من أربعة عقود لم تدفعه يوماً إلى الغرور، بل زادت من قربه لجمهوره وعفويته مع الجميع.
يذكر أنه في شهر إبريل (نيسان) الماضي خلال حفل زفاف ابنة المنتج المصري محمد السعدي، وقع موقف بين عمرو دياب ويسرا أثار دهشة الجميع.
حينما كانت يسرا تصافح عمرو دياب، وبعدها حاولت التقاط الميكروفون من يديه لإلقاء كلمة للحضور، لكنه لم يسمح لها بذلك، وهو ما جعلها تدخل في نوبة ضحك وينتهي الأمر.

موقفه مع يسرا أدهش الجميع
لكن الجدل بدأ عبر شبكات التواصل، بعد أن تحدث البعض عن إحراج عمرو دياب ليسرا أمام الجميع، واندهش البعض الآخر من الطريقة التي عامل بها عمرو دياب نجمة كبيرة مثل يسرا، فيما حاول البعض الآخر تفسير الأمر بكونه دعابة طبيعية بين ثنائي لديه سنوات طويلة من الصداقة والزمالة.
وأمام حيرة المتابعين، قررت يسرا أن ترد على تلك التكهنات والأقاويل وتضع حداً لها، وذلك عبر خاصية القصص المصورة من خلال حسابها الرسمي على “إنستغرام”، حيث نشرت تعليقاً يخص الكاتب الصحافي أيمن نور الدين، يقول فيه “الزمالة والصداقة وعشرة العمر التي تجمع بين عمرو دياب والفنانة الكبيرة يسرا لا يمكن أن تتأثر بمحاولات الوقيعة التي تتم عبر السوشيال ميديا، من خلال موقف عفوي لم يقصد به الهضبة إحراج يسرا على الإطلاق”.


