البلبيسي: لا داعي للقلق من هانتا والأردن مستعد للتعامل مع أي حالة محتملة

وطنا اليوم:أكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي في تصريح أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن فيروس «هانتا»، موضحًا أن الفيروس يُعد مجموعة من الفيروسات التي يكون الخازن الرئيسي لها الجرذان والقوارض.

وقال البلبيسي إن انتقال الفيروس إلى الإنسان يحدث غالبًا من خلال التلامس المباشر مع إفرازات الفئران أو الجرذان، مثل البول أو اللعاب، كما يمكن أن ينتقل عبر استنشاق الغبار الملوث بجزيئات تحمل الفيروس.

وأشار إلى أن المرض لا ينتقل بسهولة من إنسان إلى آخر، باستثناء سلالة واحدة تُعرف باسم «أنديز»، والتي ثبت أنها قد تنتقل بين البشر ولكن بصعوبة شديدة، وتتطلب مخالطة مباشرة ولفترة طويلة.

وبيّن أن الوضع الحالي لا يستدعي الخوف من تحول المرض إلى وباء أو جائحة مشابهة لجائحة كورونا، مؤكدًا أن الجهات الصحية في الأردن اتخذت إجراءات احترازية واستباقية للتعامل مع أي حالة محتملة.

وأضاف أن وزارة الصحة والمركز الوطني، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية World Health Organization، أعدوا بروتوكولًا متكاملًا يشمل الكشف المبكر عن الحالات، سواء كانت وافدة أو مكتشفة محليًا، وآليات الحد من انتقال العدوى وتقليل المخاطر الصحية، إلى جانب تعزيز الجاهزية الوطنية.

وأوضح البلبيسي أن البروتوكول يتضمن أيضًا آليات التشخيص المخبري، وتحديد المستشفيات القادرة على التعامل مع الحالات، إضافة إلى تدريب الكوادر الطبية وتزويدها بوسائل الحماية الشخصية اللازمة.

وأكد أنه لم تُسجل أي إصابة بفيروس «هانتا» في الأردن حتى الآن، مشددًا على أن الجهات المعنية مستعدة للتعامل مع أي مستجدات صحية محتملة.