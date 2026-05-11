محاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للشباب ،،،( مقال 3)

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة

تناولت في المقال السابق عناوين المحاور المقترحة للاستراتيجية الوطنية للشباب ، والشركاء مع وزارة الشباب للتنفيذ ، أما في هذا المقال الثالث وقبل الأخير ، ساتحدث عن تفاصيل المحاور .

أولا: محور التشريعات:

يجب دراسة كافة التشريعات النافذة من قوانين وأنظمة وتعليمات تخص قطاع الشباب ، ودراستها دراسة معمقة وإعادة النظر بها ، بهدف تحديثها وتطويرها لتواكب المستجدات العصرية ، وتنسجم مع طموحات ومواهب ورغبات الشباب الحديثة.

ويجب هنا تقسيم الشباب إلى فئتين هما :

1- الفئة العمرية الأولى:

وهم فئة الشباب من عمر الخامسة عشر إلى عمر الخامسة والعشرين .

2- الفئة العمرية الثانية :

وهم فئة القيادات الشبابية من عمر الخامسة والعشرين إلى عمر الخامسة والثلاثين. بحيث يتم تقسيم البرامج التي سيتم اعتمادها وتقديمها للشباب الى مرحلتين، مرحلة التأسيس والتوعية والتثقيف للفئة الأولى من الشباب ، والمرحلة الثانية من الشباب وهي مرحلة القيادات الشبابية ، والتي يجب أن يكون لها برامج خاصة ومتقدمة لتأهيلهم كقيادات شبابية يمتلكون مهارات التفكير والاتصال والتواصل والإدارة والتخطيط والقيادة ، كما يجب أن يكون هؤلاء القادة من الشباب قادرين على التدريب وتأهيل نظرائهم من الشباب من المرحلة الأولى كل في موقعه ، سواء في الأندية والمراكز الشبابية ، أو في المعسكرات .

الشركاء في تنفيذ هذا المحور ،،

1- مديرية الشؤون القانونية ، المستشار القانوني/ وزارة الشباب .

2- نقابة المحامين ،

3- ديوان التشريع والرأي

ثانياً: محور التمكين الاقتصادي والمهني والتشغيل والاقتصاد الرقمي ،،،

يجب أن يتضمن هذا المحور حوارات عن كيفية مواجهة البطالة والفقر والتحديات الاقتصادية ، وتحويل هذه التحديات إلى فرص ، من خلال تحفيزهم وتشجيعهم على الانخراط في العمل المهني ، وأن يختاروا التخصصات بعناية فائقة والتي لها سوق وفرص عمل ، بالإضافة إلى تدريبهم على كيفية الإعتماد على الذات من خلال المشاريع الإنتاجية والمهنية الصغيرة والمتوسطة والأعمال الريادية ، والاقتصاد الرقمي.

والشركاء في تنفيذ هذا المحور ،،

1- وزارة الاقتصاد الرقمي.

2- وزارة العمل.

3- المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية جيدكو.

4- صندوق التنمية والتشغيل.

5- مؤسسة التدريب المهني.

6- صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية .

ثالثاً: محور التمكين والمشاركة السياسية وحقوق الإنسان.

1- يجب أن يتضمن هذا المحور ورش تدريبية عملية ، على إدارة الإنتخابات والمشاركة فيها ، وكيفية تشكيل الأحزاب السياسية ،

2- محاضرات توعوية تعريفية وتثقيفية بالدستور الأردني ومراحل تطوره والتعديلات التي أجريت عليه .

3- محاضرات وورش توعوية تعريفية وتثقيفية بقانون الانتخاب ، وكيفية تشكيل القوائم العامة والمحلية ، وكيفية التصويت واستخراج النتائج.

4- ورش توعوية تعريفية وتثقيفية بقانون الأحزاب السياسية ، ومراحل تطور الحياة الحزبية في الأردن .

5- ورش توعوية تعريفية وتثقيفية بحقوق الإنسان ، وتعريفهم بالحقوق الأساسية الخمسة .

6- ورش توعوية تعريفية وتثقيفية بقانون الإدارة المحلية ، ومجالس المحافظات .

الشركاء في تنفيذ هذا المحور ،

1- الهيئة المستقلة للانتخاب.

2- وزارة الإدارة المحلية.

3- المركز الوطني لحقوق الإنسان.

4- خبراء متخصصين في هذا المجال من ذوي الخبرة والثقافة السياسية وحقوق الإنسان.

رابعاً : محور الأمن المجتمعي ومواجهة الآفات الاجتماعية والسلوكية السلبية .

وهذا المحور يجب أن يتناول ،،،

1- كيفية مواجهة آفة المخدرات ،

2- الاشاعات ، والسلوكيات السلبية ،،

3- مواجهة العنف المجتمعي والطلابي داخل الجامعات.

4- الحفاظ على البيئة ومقدرات الوطن من العبث .

5- مواجهة الإرهاب والتطرف الفكري والديني.

الشركاء في تنفيذ هذا المحور ،،

1- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

2- وزارة البيئة.

3- وزارة الاتصال والإعلام الرقمي.

4- وزارة الثقافة.

5- مديرية الأمن العام.

6- مديرية التوجيه المعنوي/ القوات المسلحة الأردنية.

7- الجامعات الحكومية والخاصة.

يتبع في المقال القادم لاستكمال باقي المحاور.