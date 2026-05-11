492 مليون دينار صادرات تجارة عمان بالثلث الأول للعام الحالي 2026

وطنا اليوم:ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان لتصدير بضائع وسلع الى دول عربية وأجنبية بالثلث الأول من العام الحالي بنسبة 22.3 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب معطيات إحصائية للغرفة وصلت صادرات غرفة تجارة عمان من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها بالثلث الأول من العام الحالي لنحو 492 مليون دينار، مقابل 401 مليون دينار للفترة نفسها من 2025.

وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان خلال الثلث الأول الماضي من العام الحالي 10005 شهادة، مقابل 10174 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 1.7 بالمئة.

وحسب المعطيات الإحصائية، ذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي الى العديد من البلدان، أبرزها: سوريا بعدد 1903 شهادات ثم السعودية 1598 فالعراق 1052، ومصر 247 وسويسرا بعدد8 شهادات.

وتوزعت الصادرات خلال الثلث الأول من العام الحالي على العراق بقيمة 188 مليون دينار ومصر 29 مليون دينار وسويسرا ما يقارب 26 مليون دينار وسوريا 24 مليون دينار والسعودية بقيمة نحو 23 مليونا.

وشملت الصادرات بالثلث الأول من العام الحالي المنتجات الأجنبية ( البضائع ذات منشأ أجنبي) بقيمة 201 مليون دينار فالصناعية 69 مليون دينار، ثم العربية (البضائع ذات منشأ عربي) نحو 61 مليون دينار، والزراعية نحو 47 مليون دينار وغيرها .

و”شهادة المنشأ” هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين وتستخدم من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.

يذكر أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.

كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية، تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، استنادا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.