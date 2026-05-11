مقولة مأثورة من القرن الـ19 تشهد رواجاً على منصات التواصل

وطنا اليوم:من الأقوال المأثورة لعالم النفس السويسري الراحل، كارل يونغ، أن “الوحدة، ليست غياب الناس من حولنا، بل هي عدم القدرة على التعبير عما يهمنا حقاً”.

وبحسب ما نشرته صحيفة Economic Times، تشير هذه الفكرة إلى أن الوحدة لا تقتصر على الشعور بالوحدة الجسدية فحسب، بل تتعداها إلى الشعور بعدم الإصغاء أو عدم القدرة على التعبير عن أعمق الأفكار والمشاعر.

وفي عالمنا المعاصر شديد الترابط، تبدو هذه المقولة وثيقة الصلة، فالتواصل المستمر لا يؤدي بالضرورة إلى فهم حقيقي أو تقارب عاطفي. كما تعكس هذه الفكرة تأملات كارل يونغ الأوسع حول العزلة الداخلية وتعقيدات التواصل الإنساني.

في عصر التفاعل الرقمي الدائم، تبدو هذه الفكرة أكثر أهمية من أي وقت مضى. لاقت هذه المقولة رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم البحث عنها بكثرة باستخدام عبارات مثل “مقولة كارل يونغ عن الوحدة”، و”معنى العزلة العاطفية”، و”سيكولوجية الوحدة”.

وُلد كارل غوستاف يونغ عام 1875، وكان طبيباً نفسياً سويسرياً رائداً، ومؤسس علم النفس التحليلي. تجاوزت أعماله المناهج التقليدية، إذ شملت أبحاثه العقل الواعي وطبقات اللاوعي العميقة.

قدّم يونغ مفاهيم رائدة مثل النماذج الأصلية واللاوعي الجمعي والتفرد، وهي أفكار لا تزال تؤثر في علم النفس والفلسفة، وحتى الأدب حتى اليوم.

ووفقاً لجمعية علم النفس التحليلي، فإنّ العديد من المصطلحات النفسية الشائعة، مثل الانطواء والانبساط والعقدة النفسية، تعود أصولها إلى نظريات يونغ.

ألّف يونغ خلال حياته أكثر من 20 كتاباً، وأسهم بشكل كبير في فهم السلوك البشري والأحلام والرمزية.

تطبيقات معاصرة

وفي عالم اليوم سريع التطور والمتصل رقمياً، يتفاعل الأشخاص باستمرار عبر الرسائل والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. ولكن لا يزال الكثيرون يشعرون بالوحدة. يكمن السبب في جودة التواصل لا في كميته.

تبقى التفاعلات سطحية غالباً، حيث يتردد الأشخاص في التعبير عن أفكارهم الحقيقية أو معاناتهم خوفاً من الحكم عليهم أو رفضهم، مما يخلق فجوة بين الأفراد ويؤدي إلى تباعد عاطفي حتى في العلاقات الوثيقة.

تسلط ملاحظة يونغ الضوء على حقيقة بسيطة هي أن التواصل الحقيقي ينبع من الصدق. فالقدرة على التواصل بانفتاح والشعور بالفهم هما ما يقللان الشعور بالوحدة حقاً.