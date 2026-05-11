95.1 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، في السوق المحلية، الاثنين، 95.10 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 90.60 دينارا لجهة الشراء.

وحسب النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعياري 24 و18 لغايات البيع من محالّ الصاغة 109.1و84.3 دينارا على الترتيب.