بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

%3.6 نسبة تراجع عدد الزوار الدوليين خلال شهرين

14 دقيقة ago
%3.6 نسبة تراجع عدد الزوار الدوليين خلال شهرين

وطنا اليوم:وصل عدد الزوار الدوليين إلى 1,094,670 زائرا خلال أول شهرين من العام الحالي، وفقا لبيانات رسمية لوزارة السياحة والآثار.
وبحسب البيانات، توزع الزوار على قسمين؛ الأول زوار اليوم الواحد، وبلغ عددهم 191,067 زائرا، بينما بلغ عدد سياح المبيت 903,603 سياح.
ووفقا للبيانات، فإن غالبية الزوار كانوا من الأردنيين المقيمين في الخارج، وبالمرتبة الثانية جاءت السعودية، ثم سوريا، ثم فلسطين.
وأشارت البيانات إلى أن غالبية الزوار قدموا إلى الأردن من خلال المعابر البرية بنسبة 61.5%.
ومقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، تراجع عدد الزوار بنسبة 3.6%، حيث وصل عدد الزوار الدوليين خلال ذات الفترة (كانون الثاني وشباط) من العام الماضي إلى 1,136,084 زائرا، وتوزع الزوار على قسمين؛ الأول زوار اليوم الواحد وبلغ عددهم 198,449 زائرا، بينما بلغ عدد سياح المبيت 937,635 سائحا.
وأكدت وزارة السياحة والآثار، في وقت سابق، سعيها إلى تعزيز أداء القطاع السياحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تطوير المنتج السياحي والبنية التحتية السياحية، وتحسين تجربة الزائر، وتكثيف الحملات التسويقية، والتركيز على الأنماط السياحية المختلفة، وتنويع الأسواق المستهدفة، لضمان استمرار النمو وخلق فرص عمل وترسيخ مكانة الأردن كوجهة سياحية عالمية.
كما أكد البنك المركزي، في وقت سابق، انخفاض الدخل السياحي خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 3.8% ليبلغ 1.65 مليار دولار، وذلك مقارنة بارتفاع نسبته 8.9% ليبلغ 1.72 مليار دولار خلال الربع ذاته من عام 2025.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:45

بدعوة من بريطانيا وفرنسا .. 40 دولة تستعد لتأمين الملاحة في هرمز

09:30

محافظ الزرقاء يتفقد عددا من المراكز الصحية

09:26

​هل حان الوقت لإعادة النظر في آلية زيادة التضخم لمتقاعدي الضمان؟

09:22

العثور على جثة أحد الجنديين الأمريكيين المفقودين بالمغرب

09:18

برشلونة بطلا للدوري الإسباني بعد فوزه على ريال مدريد

09:15

جيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي في معارك جنوب لبنان

09:13

إسبانيا: إجلاء ركاب السفينة الموبوءة بفيروس هانتا إلى بلادهم

01:10

الفيصلي أكبر من مناكفات (اطفال المواقع)

21:17

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشائر الشطناوي والزيود وأبو شريعة والمجالي والدهيسات

20:41

الأمن يوضّح قضية هتك عرض أحداث من قبل أحد الأشخاص

20:26

الأردن يستهل مشواره في كأس آسيا 2027 بمواجهة أوزبكستان

20:22

الصفدي والشيباني يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات وجهود استعادة التهدئة بالمنطقة

وفيات
وفيات الأحد 10-5-2026والدة الدكتور عامر السلمان رئيس فرع الجامعة الأردنية فرع العقبة الاسبق في ذمة اللهوفيات الجمعة 8 – 5 – 2026وفيات الخميس 7-5-2026وفيِّات الاربعاء 6-5-2026