محافظ الزرقاء يتفقد عددا من المراكز الصحية

وطنا اليوم:تفقد محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، عدداً من المراكز الصحية في المحافظة، للاطلاع على واقع الخدمات الصحية والوقوف على أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه سير العمل.

واستمع أبو قاعود، خلال الجولة التي رافقه خلالها مدير صحة الزرقاء الدكتور خالد عبدالفتاح، إلى شرح حول طبيعة الخدمات المقدمة وآلية العمل داخل المراكز، إضافة إلى أبرز المعيقات التي قد تؤثر على جودة الخدمة الصحية وسرعة إنجازها للمراجعين.

وأكد المحافظ أهمية مواصلة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحسين بيئة العمل داخل المراكز، بما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة تذليل العقبات وتوفير الاحتياجات اللازمة لضمان تقديم خدمة صحية متكاملة وفعّالة.

وأشاد بجهود الكوادر الطبية والإدارية العاملة في المراكز الصحية، مثمناً تفانيهم في أداء واجبهم الإنساني والمهني، ودورهم المحوري في خدمة المواطنين بكل كفاءة واقتدار رغم التحديات.

وتأتي هذه الجولة في سياق المتابعة المستمرة لواقع القطاع الصحي في المحافظة، والحرص على تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة والارتقاء بها إلى مستويات تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم