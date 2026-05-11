العثور على جثة أحد الجنديين الأمريكيين المفقودين بالمغرب

وطنا اليوم:أعلن الجيش الأمريكي أمس الأحد أن فريق بحث ​عثر على جثة جندي أمريكي ‌كان فُقد قرب منحدر صخري في أثناء تدريبات عسكرية في كاب درعة ​بالمغرب.

وذكر الجيش في بيان أن ​فرق بحث مغربية عثرت على الجثة ⁠ السبت في المياه على ​بعد 1.6 كيلومتر من المكان الذي ​فُقد فيه الجندي في الثاني من مايو أيار.

وحدد الجيش هويته على أنه اللفتنانت ​أول كندريك لامونت كي جونيور، ​قائد فصيلة في وحدة مدفعية.

وأفاد الجيش بأن جنديا ‌ثانيا ⁠لا يزال مفقودا فيما تستمر عمليات البحث عنه