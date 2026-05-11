وطنا اليوم:أعلن الجيش الأمريكي أمس الأحد أن فريق بحث عثر على جثة جندي أمريكي كان فُقد قرب منحدر صخري في أثناء تدريبات عسكرية في كاب درعة بالمغرب.
وذكر الجيش في بيان أن فرق بحث مغربية عثرت على الجثة السبت في المياه على بعد 1.6 كيلومتر من المكان الذي فُقد فيه الجندي في الثاني من مايو أيار.
وحدد الجيش هويته على أنه اللفتنانت أول كندريك لامونت كي جونيور، قائد فصيلة في وحدة مدفعية.
وأفاد الجيش بأن جنديا ثانيا لا يزال مفقودا فيما تستمر عمليات البحث عنه
العثور على جثة أحد الجنديين الأمريكيين المفقودين بالمغرب
وطنا اليوم:أعلن الجيش الأمريكي أمس الأحد أن فريق بحث عثر على جثة جندي أمريكي كان فُقد قرب منحدر صخري في أثناء تدريبات عسكرية في كاب درعة بالمغرب.