وفاة البرفسور ادوارد بروزاتي

3 ساعات ago
وفاة البرفسور ادوارد بروزاتي

وطنا اليوم:يوسفنا وفاة البرفسور ادوارد بروزاتي الإيطالي الجنسيه من جامعة فلورنسا العريقة بدأت هذه القصة في السبعينيات أثناء زيارته لمنطقة وادي رم الديسه حيث احب المكان وربطته علاقة صداقه مع شيخ المنطقة الشيخ جليل سودان الزوايده الذي طلب منه دراسة المنطقه من اجل ان يكون هناك متحف يعزز المنتج المحلي السياحي هنا نستذكر الشيخ جليل رحمه الله على ادراكه المسبق ووعيه في الرؤيه المستقبلية لمنطقتنا لتكون احد اهم اماكن جذب السياح وتحقق بالفعل على الرغم من مطالب اهالي الديسه في اقامة متحف سياحي للمنطقة الا ان هناك تعثر في اقامة هذا المشروع حيث تم تسليم جميع الأدوات والبحوث الى مخازن داىرة الآثار العامة إننا كأبناء منطقة نقدر هذا الجهدالذي قام به البرفسور ادوارد من تحمل حر الصحراء وشمسها من اجل انشاء هذا المنتج السياحي متحف خدمه منه وعرفان ما تجمعه علاقة ود وصداقة مع اهل المنطقة نتأمل في اقامة هذا المتحف السياحي ونشكر جامعة فلورنسا الإيطالية على دعمها هذا الجهد ونستذكر البرفسور ادوارد كأحد ابناء المدينة
بقلم حسن علي الزوايده


