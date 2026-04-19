موظفو بنك القاهرة عمان يحتفلون بيوم العلم الأردني الغالي على قلوبهم

وطنا اليوم:احتفل موظفو بنك القاهرة عمان بيوم العلم الأردني في أجواء وطنية مميزة، تجسيدًا لمعاني الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية، وبمشاركة الفرقة الموسيقية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وشهد الاحتفال رفع العلم الأردني وسط عزف نشيد العلم و السلام الملكي من قبل الفرقة الموسيقية للقوات المسلحة الأردنية– الجيش العربي والأناشيد الوطنية ، في مشهد عكس مشاعر الفخر والاعتزاز براية الوطن ، التي ترمز إلى تاريخ الأردن العريق وتضحيات أبنائه ،كما تخللت الفعالية مشاركة واسعة من موظفي البنك الذين عبّروا عن اعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

ويأتي تنظيم هذا الاحتفال في إطار حرص بنك القاهرة عمان على المشاركة الفاعلة في المناسبات الوطنية، وتعزيز الهوية الوطنية المؤسسية، والتأكيد على دوره كشريك مسؤول في دعم المبادرات التي تعزز القيم الوطنية والاجتماعية في المجتمع الأردني.