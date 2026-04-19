البريد الأردني وشركة صناديق لنقل الطرود يوقعان اتفاقية تعاون مشترك لإطلاق خدمة الصناديق البريد الذكية “Smart Locker”

43 دقيقة ago
البريد الأردني وشركة صناديق لنقل الطرود يوقعان اتفاقية تعاون مشترك لإطلاق خدمة الصناديق البريد الذكية “Smart Locker”

وطنا اليوم:وقع البريد الأردني وشركة صناديق لنقل الطرود اتفاقية تعاون مشترك لإطلاق خدمة الصناديق البريدية الذكية “Smart Locker”وذلك ضمن سياق التحول الرقمي والتكنولوجي الشامل للبريد الأردني .

ووقع الاتفاقية مدير عام البريد الأردني هنادي الطيب ومدير عام صناديق لنقل الطرود أحمد اباظة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الرؤية المستقبلية الشاملة والمستدامة للبريد الأردني نحو التحول الرقمي والتكنولوجي وبناء منظومة عمل وبنية تحتية رقمية ذكية ومتكاملة وموثوقة
لرفع كفاءة الأداء المؤسسي والتشغيلي وتقديم افضل الخدمات البريدية والرقمية المتنوعة للمواطنين والقطاعات كافة انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين المستخدمين من استلام وإرسال الطرود البريدية واللوجستية وخدمات التجارة الإلكترونية والتوصيل عبر خزائن بريدية ذكية” Smart Locker” مخصصة لاستلام وتسليم الطرود البريدية واللوجستية بشكل ذاتي والكتروني تعمل مدار الساعة دون التقيد بأوقات محددة من خلال المواقع المعتمدة في العديد من مناطق المملكة.


